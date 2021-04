Tafel Gelsenkirchen ist offen – 10.000-Euro-Spende erhalten

Gelsenkirchen. Die Tafel Gelsenkirchen hat von der Volksbank eine Spende in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Auch in Pandemiezeiten hat die Organisation geöffnet.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Tafeln im Frühjahr ihre Arbeit einstellen müssen – nicht so in Gelsenkirchen. Die Essensausgabe der hiesigen Hilfsorganisation, die rund 2.500 Haushalte unterstützt, fand und findet weiter statt.

Die Volksbank Ruhr Mitte hat die Arbeit der Tafel nun mit 10.000 Euro unterstützt. Mit dem Geld sollen die erhöhten Betriebskosten gedeckt werden.

Dies sei nötig, der Bedarf an Hilfe sei gestiegen. Hartwig Szymiczek, Geschäftsführer der Gelsenkirchener Tafel, sagte: „Wir erleben in Gelsenkirchen aktuell eine neue Form der Not. Menschen fragen die Unterstützung unserer Tafel nach, die vorher nicht auf externe Hilfen angewiesen waren: Menschen, die aufgrund der Krise in Kurzarbeit sind, die ihren Job verloren haben oder Selbstständige, denen die Aufträge wegbrechen.“

Gelsenkirchen: Ältere Menschen nehmen Angebot der Tafel weniger an

Zusätzlich erreiche die Tafel diejenigen nicht mehr, die vor der Pandemie auf Hilfe angewiesen waren. „Vor allem ältere Menschen nehmen unser Angebot aus Angst vor Ansteckung aktuell weniger wahr“, erklärt Szymiczek.

Doch auch in den kommenden Tagen und Wochen bleiben die Ausgabestellen der Tafel in der Altstadt, Buer, Hassel, Erle, Horst und Rotthausen geöffnet. Angemeldete Kunden sollen zu den vereinbarten Terminen erscheinen. Das Warten in den Räumen der Tafel sei momentan nicht möglich. Um Abstandsregeln einhalten zu können, werde nur eine begrenzte Anzahl von Kunden eingelassen, und das einmal wöchentlich.

Woher die Tafel Essen und Hilfsgüter bekommt

Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich in akuten Notlagen befinden oder über ein geringes Einkommen verfügen – nach Vorlage der entsprechenden Bewilligung oder des GE-Passes und Ausweises werden sie mit Lebensmitteln und, falls vorhanden, anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgt. Diese sammelt die Tafel täglich mit acht Fahrzeugen in Supermärkten und Bäckereien ein. Auch bei Hotels und in der Gastronomie bleibe zurzeit vieles liegen, was der Tafel weiterhilft.

Trotzdem sei die Tafel auf regelmäßige Hilfe angewiesen. Deshalb unterstützte die Volksbank Ruhr Mitte den Gelsenkirchener Ableger der Hilfsorganisation, bei dem rund 175 Ehrenamtliche tätig sind.

