Täter beschmieren Mahnmal im Gelsenkirchener Stadtgarten

Gelsenkirchen-Altstadt. Unbekannte Täter haben das Mahnmal im Gelsenkirchener Stadtgarten beschmiert. Die Polizei hat die Parolen mit bunter Farbe unkenntlich gemacht.

Den Spaziergängern im Gelsenkirchener Stadtgarten bot sich am Samstag ein betroffen machender Anblick: Das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in dem Park war mit roter und blauer Farbe übermalt worden.

Verantwortlich dafür: die Gelsenkirchener Polizei. Beamte hatten mit der bunten Sprühkreide Nazi-Parolen unkenntlich gemacht, die bislang noch unbekannte Täter an dem Mahnmal angebracht hatten. Um 19.19 Uhr am Freitag wurden der Polizei die Schmiererein gemeldet, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigte. Schnell sorgten Polizisten mit der Sprühkreide provisorisch dafür, dass die volksverhetzenden Parolen nicht mehr lesbar waren. „Wir haben Gelsendienste gebeten, Farbe und Parolen so schnell wie möglich zu beseitigen“, so der Sprecher am Samstag.

Gelsenkirchener Mahnmal erinnert an Opfer des Nazi-Regimes

Das 1950 eingeweihte Mahnmal erinnert an die Opfer des Nazi-Regimes. Zwischen gemauerten, halbkreisförmig aufgestellten Backsteinsäulen sind die Namen von acht Konzentrationslagern ein­gelassen. Seit 2018 weist eine Erinnerungsorte-Tafel auf das Mahnmal hin.

