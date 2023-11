Tabak in den Mund gestopft: Junge (12) verliert Bewusstsein

Ein als Spaß gedachter Streich an einer Gelsenkirchener Schule mündete in einem Rettungseinsatz. Ein zwölfjähriger Junge kam daraufhin stationär ins Krankenhaus.

Ein als Spaß gedachter Streich an einer Gelsenkirchener Schule mündete in einem Rettungseinsatz. Ein zwölfjähriger Junge kam daraufhin stationär ins Krankenhaus, seine Eltern erstatten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

„Snus“-Lutschtabak gewaltsam in den Mund gesteckt – Junge (12) verliert Bewusstsein

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 27. November, gegen 11.15 Uhr an einer Schule im Stadtteil Neustadt. Laut Polizeibericht soll der Zwölfjährige auf der Schultoilette von einem unbekannten Jungen festgehalten worden sein, während ein 13 Jahre alter Mitschüler ihm Lutschtabak, gemeinhin als „Snus“ bekannt, in den Mund stopfte. Daraufhin soll der Junge das Bewusstsein verloren haben. Interessant:Schmuggel in Gelsenkirchen – wie der Markt überschwemmt wird

Rettungskräfte versorgten den Jungen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Snus ist eine Form von EU-weit verbotenem Oraltabak (bis auf Schweden). Der Verkauf von Snus ist grundsätzlich verboten.

Darum ist Snus so schädlich – Krebserregende Substanzen, Übelkeit, Atembeschwerden

Rauchlose Tabakprodukte wie Snus enthalten nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums viele Schadstoffe, darunter auch krebserzeugende Substanzen. Snus verursacht nachweislich Bauchspeicheldrüsenkrebs und Mundkrebs. Auch Vergiftungssymptome wie Übelkeit und Atembeschwerden kann Snus auslösen.

