Szene-Star in Gelsenkirchen: Berühmten Vater auf der Spur

Markus Stockhausen (Trompete/Flügelhorn), Jeroen van Vliet (Piano), Jörg Brinkmann (Cello) und Christian Thomé (Drums) spielten am Freitag auf Consol in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Er hat einen berühmten Vater, gilt als einer der profiliertesten Jazz-Trompeter weltweit: Markus Stockhausen. So war das Konzert des Top-Stars.

Eine lange Schlange an der Kasse, das Konzert nicht in der Kellerbar auf Consol wie sonst, sondern oben im mit gut 130 Zuhörern ausverkauften Saal. Ein Publikum, das jedes Stück am Ende mit viel Applaus bedenkt und die Musiker nach dem letzten gespielten Ton mit noch mehr Beifall verabschiedet – der „GEjazzt“-Abend mit der Markus Stockhausen Group hätte nicht besser verlaufen können.

Da strahlt Eva Furmann, die Vorsitzende der Gelsenkirchener Jazz-Initiative, ebenso wie der bekannte Bandleader Markus Stockhausen, der nicht nur ein zahlreiches, sondern auch aufmerksam lauschendes Publikum vor sich sitzen sah.

Markus Stockhausen in Gelsenkirchen: Ein wahrer Ästhet auf seinen Instrumenten

Die Klänge der vier Musiker sind auch zum aufmerksamen Zuhören gedacht. Sie sind von einem gelassenen Zeitgefühl geprägt, wollen ihre klassischen Einflüsse nicht verbergen, vor allem im Spiel auf Trompete und Flügelhorn von Markus Stockhausen. Klar ist sein Trompetensound, dabei weich und warm, weder dumpf in den tiefen, noch scharf und spitz in den hohen Registern. Der Sohn des berühmten Komponisten Karlheinz Stockhausen ist ein wahrer Ästhet auf seinen Instrumenten.

Und seine drei kongenialen Mitstreiter im Consol-Theater spielen nicht minder überzeugend und interessant auf. Cellist Jörg Brinkmann verwöhnt mit sanglichen Melodiebögen ebenso wie mit feinen rhythmischen Grundierungen. Einen Kontrabass vermisst man in dieser Band jedenfalls nicht. Der niederländische Pianist Jeroen van Vliet ist ein Meister der Harmonien und Nuancen, ohne sich dabei je zu sehr in den Vordergrund zu spielen. Und Schlagzeuger Christian Thomé liefert beinahe unmerklich die rhythmischen, wunderbar akzentuierten Strukturen der Musik und trommelt dabei herrlich klangbetont.

Top-Star in Gelsenkirchen: Elegant und ohne jeglich Hektik ist der lyrische Jazz

So erzählt der lyrische Jazz des Quartetts mit Herz, Seele und schönen Melodien, die geschickt hier und da mit elektronischen Sounds ein wenig erweitert werden, elegant und ohne jede Hektik seine jeweiligen Geschichten. „There Is Always Hope“ heißt eine nachdenkliche, ruhige Komposition von Markus Stockhausen. Die friedliche Koexistenz aller Menschen, im Einklang mit der Natur und allen Lebewesen, wünscht sich der Trompeter schon auf der Startseite seines eigenen Internetauftritts. In der aktuell in jeder Hinsicht so verrückten Welt mag das leider gerade vielleicht nicht viel mehr als ein frommer Wunsch sein.

