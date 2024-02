Sushi bis Bratkartoffel: Genusstouren durch Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ab dem Frühjahr bietet ein Gelsenkirchener Veranstalter besondere Führungen durch die beiden Stadtzentren an. Dabei gibt es etwas auf die Gabel.

Dass man nach einer mehrstündigen Stadtführung Hunger hat, ist normal: Schließlich verbrennt man beim Laufen Kalorien, die dem Körper wieder zugefügt werden müssen. Bei den Rundgängen, die Carsten Westheide durch die beiden Gelsenkirchener Stadtzentren anbietet, ist das Gegenteil der Fall: In der Regel ist man nachher satter als zuvor. Kein Wunder – es handelt sich ja auch um „kulinarische Rundgänge“.

Seit zwei Jahren veranstaltet der Inhaber von „Westheide Tours“ in den wärmeren Monaten diese ganz besonderen Stadtführungen. Der Clou dabei: Während der zweieinhalb- bis dreistündigen Rundgänge wird zwischendurch fünfmal Station an einem Gastronomiebetrieb gemacht, Kneipe oder Restaurant, und dort gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas auf die Gabel beziehungsweise ins Glas. „Von Sushi bis Bratkartoffeln ist alles dabei“, sagt Carsten Westheide – welche Restaurants teilnehmen, verrät er aber nicht, das bleibt bis zur Führung geheim.

Treffpunkte sind die Rathäuser in Gelsenkirchen-Buer und -Altstadt

„Wir achten bei der Auswahl immer darauf, dass es sich um inhabergeführte Betriebe handelt, die entweder alt eingesessen, originell oder neu sind und Leckeres zu bieten haben“, so Westheide – Restaurantketten sind also nicht dabei. „Ich lege Wert darauf, dass den Tourteilnehmern etwas Besonderes geboten wird“, so Westheide.

Treffpunkt für die Touren ist jeweils vor den Rathäusern der beiden Stadtzentren. Unterwegs erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Historisches, Aktuelles und Überraschendes – „es ist keine klassische Stadtführung, eher unterhaltsam“, sagt Westheide. Die meisten Teilnehmer kommen aus Gelsenkirchen – „wir hatten aber auch schon Besucher von außerhalb, die für eine Arena-Veranstaltung in die Stadt gekommen sind und darüber hinaus noch etwas unternehmen wollten“, erklärt Westheide.

Hier kann man sich für die Touren anmelden

In Buer sind in diesem Jahr sechs Termine geplant: 19. April, 17. Mai, 8. Juni, 12. Juli, 17. August und 27. September. In Gelsenkirchen-Altstadt wird es drei Rundgänge geben (3. Mai, 13. Juli, 20. September). „Buer ist bei unseren Kunden deutlich beliebter“, erklärt Westheide, „diese Touren sind immer auch schnell ausgebucht.“

Eine Anmeldung für alle Touren ist notwendig: Anmelden kann man sich unter 0209 / 930 460 90 oder im Internet unter westheide.com.

