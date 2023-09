Fest-Stimmung in der Gelsenkirchener Innenstadt: Am letzten September-Wochenende wird’s voll in der City.

Innenstadt Super-Wochenende in Gelsenkirchen: Viel los in der City

Gelsenkirchen. Ein runder Geburtstag und ein traditionelles Fest: Am letzten September-Wochenende wird’s voll in der Gelsenkirchener Innenstadt.

Mit großem Pomp eröffnete am 29. September 1983 das neu errichtete „Bahnhofscenter“ – damals noch mit einem „s“ in der Mitte. Es war ein Projekt der Superlative für Gelsenkirchen, in einem Film mit historischen Aufnahmen und Stimmen aus den 80ern heißt es: „Ein wesentlicher Schritt zur Stadtsanierung im Süden von Gelsenkirchen ist am 29. September 1983 getan.“

Super-Wochenende in Gelsenkirchens Innenstadt: Es wird voll in der City

Nun soll die Euphorie von damals wieder ein bisschen einkehren: Das letzte September-Wochenende in diesem Jahr wird zum Super-Wochenende in der Gelsenkirchener Innenstadt. Denn es soll nicht nur das 40-jährige Bestehen des Bahnhofcenters gefeiert werden, auch der beliebte Bauernmarkt findet wieder in der gesamten City statt. Am Sonntag, 1. Oktober, öffnen dann die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Besonderes Highlight, ebenfalls am Sonntag, ist der holländische Markt mit etwa 45 Ausstellern auf dem Heinrich-König-Platz.

Der beliebte Holland-Markt ist ein besonderes Highlight beim Gelsenkirchener Bauernmarkt in der City und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Am Bahnhofcenter gibt es eine Bühne, einen Bierwagen und Sitzgelegenheiten auf dem Bahnhofsvorplatz. Los geht’s am Freitag, 29. September, um 18 Uhr mit einer 80er-Jahre-Party - natürlich. Das Motto: „Fresh & Fun“ mit Frank Wendler und Markus Simons.

Am Samstag folgt dann ein buntes Programm für die gesamte Familie mit Auftritten von Heidi Jahns, Jörg Bausch, The-Real-Pott-Police, Die Schlössers oder Andy Andress. Offizieller Start ist um 13 Uhr, das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen. Sonntag ist Familientag am Bahnhofcenter – mit Isa Glücklich, einem Infostand der Verkehrswacht Gelsenkirchen und Kinderschminken. Einer der Höhepunkte soll die „Verlosung einer Einkaufsrente“ sein: Die Gewinnerin oder der Gewinner darf sich darüber freuen, ein Jahr lang jeden Monat für 50 Euro in den Shops des Bahnhofcenters einzukaufen.

Bauernmarkt und Holland-Markt in Gelsenkirchen-City: Das wird geboten

Der beliebte Bauernmarkt lockt die Besucherinnen und Besucher auf den Bahnhofsvorplatz, die Bahnhofstraße und den Neumarkt. Start ist am Samstag um 10 Uhr, bis dahin haben knapp 70 Aussteller aus der gesamten Region und dem benachbarten Ausland ihre Waren aufgebaut. Es gibt Kürbisse, Obst und landwirtschaftliche Produkte wie Käse, Kräuter, Wurst, Trockenblumen und Kunsthandwerk.

Die Publikumslieblinge Ziege & Co. sind ebenfalls wieder mit dabei, zu finden am Neumarkt bei Bauer Bente. Die Stammgäste von De olden Tied zeigen entlang der Bahnhofstraße traditionelles altes Handwerk wie Kupferschmieden, Buttern, Spinnen und Seildrehen.

Der holländische Bauernmarkt bietet Lakritz, Nüsse, Backwaren, Käse, Fisch, Wurst, Frikandel, Obst und Gemüse, aber auch Pflanzen und Blumenzwiebeln bis hin zu Stoffen, Kurz-und Lederwaren, Mode sowie Accessoires.

Die Zeiten des Bauernmarktes: Samstag von 10 bis 19 Uhr; Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

