Vermisstensuche Suche per Hubschrauber: Polizei findet dementen 85-Jährigen

Gelsenkirchen-Horst. Die Gelsenkirchener Polizei hat mit einem Großaufgebot nach einem dementen 85-Jährigen gesucht. Der Senior konnte wohlbehalten gefunden werden.

Mit einem Großaufgebot hat die Gelsenkirchener Polizei am Mittwoch, 16. Dezember, einen dementen 85-Jährigen gesucht. Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer. Die Suche fand unter anderem auf dem Gelände der BuGA statt.

Der Gelsenkirchener hatte gegen 13.45 Uhr ein Wohnheim in Horst mit unbekanntem Ziel verlassen. Der Vermisste wurde am frühen Donnerstag, 17. Dezember, kurz nach Mitternacht, wohlbehalten an der Essener Straße gefunden und anschließend zurück zu seiner Wohnung gebracht.