Sturm in Gelsenkirchen: Bäume stürzen auf Straßen und Autos

Ein Baum hat dieses Auto an der Vinckestraße in gelsenkrichen getroffen. Die Insassen wurden leicht verletzt.

Gelsenkirchen. Die stürmische Wetterlage hat am Donnerstag auch Gelsenkirchen erwischt. Bäume stürzten um und sorgten mitunter für Verkehrschaos in der Stadt.

Die erste Bilanz der Feuerwehr Gelsenkirchen fällt zwar vergleichsweise knapp und glimpflich aus, vielen Autofahrern werden die Folgen des Orkantiefs „Emir“ vom Donnerstagabend aber wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben.

An einigen Orten in Gelsenkirchen stürzten Bäume auf Straßen und Gehwege. Auch einige Fahrzeuge wurden von Bäumen begraben. Ein umgeknickter Baum mitten auf der Ringstraße in der Altstadt in Fahrtrichtung Hauptbahnhof blockierte den Verkehr auf der Hauptverkehrsstraße aber so lange, dass sich ein beträchtlicher Stau im Süden der Stadt bildete. Auch auf der Polsumer Straße im Norden der Stadt sorgte ein umgestürzter Baum für Verkehrsbehinderungen und eine Straßensperre.

Glück im Unglück hatten drei Insassen (21, 24, 35) eines Autos, als gegen 22.30 am Donnerstag an der Vinckestraße ein Baum auf die Windschutzscheibe des Wagens stürzte. Alle drei wurden nur leicht verletzt. Die Vinckestraße in Richtung A52 war zeitweise gesperrt.

An vielen weiteren Orten in der Stadt lösten sich laut Feuerwehr Dachziegel, Fassadenteile und Werbetafeln und drohten Menschen zu gefährden. Die Einsätze verteilten sich auf das gesamte Stadtgebiet. Bei den insgesamt etwa 30 Einsätzen bis 18 Uhr wurden die vier Wachen Altstadt, Buer, Heßler und Hassel der Berufsfeuerwehr vom Löschzug 18 - Ückendorf - der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Einige Autos wurden in Gelsenkirchen unter herabgestürzten Bäumen und Ästen begraben. Foto: Foto / Feuerwehr Gelsenkirchen

Auch bei der Bahn gab es durch umgestürzte Bäume Verspätungen und Ausfälle. Am Freitagmorgen hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Tag aber weitere mildes und windiges Herbstwetter voraus. Spätestens ab Samstagnachmittag regnet es in Nordrhein-Westfalen erneut. Die Temperaturen steigen leicht auf Höchstwerte von 10 bis 13 Grad und im höheren Bergland auf 8 Grad. Der Wind sei mäßig und teils frisch, mit starken bis stürmischen Böen. Im höheren Bergland rechnet der DWD mit Sturmböen. (sat)

