Stulle & Co.: Wie ein Bäcker in Ückendorf den Erfolg sucht

Bäckermeister Alexander Sturm, 43, hat Anfang des Jahres in Hattingen die Bäckerei Nieland übernommen. Die Filiale in Gelsenkirchen-Ückendorf war sein Sorgenkind. Er hat umgebaut, setzt jetzt mit „Stulle & Co.“ auf die Ruhrpott-Karte.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Alex Sturm hat 2022 die Bäckerei Nieland übernommen. Sein Rezept für Gelsenkirchen-Ückendorf: Frische Ideen, Stullen und viel Ruhrpott-Charme.

Die Ückendorfer Straße ist zwischen Bühlweg und Flöz Sonnenschein, zwischen Imbiss zur scharfen Ecke und Schalker Kiosk, nun ja, nicht gerade eine Vorzeigemeile. Nicolai-Kirche und St. Josef sind die prägenden Gebäude, zeugen davon, dass hier mal das Zentrum eines lebendigen Stadtteils war. Etliche Gebäude sind sichtbar in die Jahre gekommen. Ein Bestatter, ein Autoteileverkauf haben die Zeiten überdauert. Nicht direkt das wirtschaftliche Umfeld, in dem man geschäftlich auf die Zukunft setzt. Doch das hat Alexander Sturm, 43 Jahre alt und Bäckermeister, getan.

Der Look in Gelsenkirchen muss zum Ruhrpott passen

Das Ladenlokal im Eckhaus Ückendorfer Straße 125 war früher ein Standort der Bäckerei Heinisch. 2018 übernahm dann der Hattinger Bäckermeister und Konditor Frank Nieland und eröffnete dort eine Filiale. Sturm hat bei Nieland gelernt, war lange seine rechte Hand. Anfang 2022 hat er dann die Bäckerei mit drei Standorten übernommen – und in Gelsenkirchen ein Problem „geerbt“. „Ich habe mir die Zahlen angeguckt und mich gefragt: Was machst du? Entweder lässt du dir eine Lösung einfallen. Oder es gibt zwei Arbeitslose mehr.“

Nun, Sturm ist offensichtlich eine Lösung eingefallen. Er hat investiert, hat vor Ostern die Bäckerei „innen und außen renoviert“. Nicht nur das: Er hat dem Laden auch einen neuen Look verpasst, eine Aussage. Und die, war ihm klar, „muss zum Ruhrpott passen“. Da lag die Assoziation mit Kohle und Kumpel förmlich auf der Hand.

Ein Grubenmann hockt auf dem Stammtisch in der Ecke

Ein von zehn Leuchten bestrahltes dunkles Band überzieht die Fassade des Eckhauses an der Ückendorfer Straße 125. „Steigerstuben“ steht in Goldlettern auf schwarzem Grund. Was auch für eine Eckkneipe durchgehen könnte, ist über den Eingangstüren eher als Bäckerei zu identifizieren: „Nieland – Stulle & Co“ steht dort. Also Tür auf und hinein in die Steigerstuben.

Schwarz-weiß-Bilder von Fördertürmen zieren die Wände, ein Grubenmann (Sturm: „die Figur haben uns Kunden zur Eröffnung mitgebracht“) hockt auf dem Stammtisch in der Ladenecke. Brötchen heißen hier Ückendorfer Knappen, werden gerne in der Malocher-Tüte XL angeboten, zehn Stück für 3 Euro.

Der Laden ist seit 2018 das Reich von Danielle Acar

Die Bleche mit Brötchen, den „Ückendorfer Knappen“, oder Croissants werden von Danielle Acar, 38, in der Filiale gebacken. Der große Rest des Sortiments, täglich rund 50 verschiedene Produkte vom Amerikaner bis zum Zitronenkuchen, kommt frisch aus der Backstube in Hattingen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Laden ist das Reich von Danielle Acar (38), die hier alle nur Dany nennen. „Ich komme aus Ückendorf, aus der Bronx“, lacht sie. In flottem Wechsel kommen an diesem Morgen Handwerker in den Laden, um sich für die Frühstückspause zu proviantieren. Väter mit Söhnen holen Brötchen für das späte Ferienfrühstück, Frauen kaufen Brot und Teilchen. Seit 2018 steht Dany von 6 bis 13 Uhr hinter der Ladentheke. Handfest, fröhlich und patent managt sie den Betrieb, kennt etliche Kunden mit Namen. „Viel kommen täglich, sie haben feste Zeiten.“ Gleich erwartet sie einen Teil der Stammtischleute. Und tatsächlich, wenig später kehren Frank und Nina ein, werden mit einem fröhlichen Guten Morgen begrüßt. Kurz darauf dampft der Kaffee auf dem Stammtisch.

„So eine Mitarbeiterin ist Gold wert“, findet Alex Sturm, ihr Chef. Dennoch sucht er händeringend Verstärkung fürs Team „Aber ich finde absolut kein Personal“, sagt er. In Hattingen, 17 Straßenkilometer entfernt, hat Sturm seine Backstube und zwei weitere Filialen. Die Kundschaft dort ist eher wohlsituiert, Nieland ist ein alteingesessener Betrieb, die Werbung über soziale Medien läuft gut. In Ückendorf führt sie noch weitgehend ins Leere. Etwas anders ist dort auch das Preisniveau. Nicht nur beim Milchkaffee (2,50 Euro) oder zwei halben belegte Brötchen plus „1 Pott Kaffee“ (3,10 Euro) hat sich Sturm dem Umfeld angepasst, das gilt beispielsweise auch ein Stück weit beim Angebot für den Brötchenbelag. Die Kundschaft ist multikulti. Am Tagesumsatz merkt der Bäckermeister, wenn Ramadan ist.

„Ich bin fast jeden Tag hier“, sagt Sturm, der in Hattingen ab 1.30 Uhr nachts in der Backstube steht. „Ich muss ein Gespür für die Kunden haben. Nur wenn ich sehe, was sie wollen, kann ich auch an Stellschrauben drehen und weiß, was ich verändern muss. Man sieht mittags, wenn man die Kasse macht, dass das Ganze wieder mehr Fahrt aufnimmt.“ Der Bäckermeister „glaubt an den Standort“, sieht aber durchaus noch Luft nach oben. „Schön wäre auch, wenn wir noch ein paar Firmen oder Kitas als Kunden bekommen würden. Wir liefern ja auch.“

