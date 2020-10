Heidelberg, Tübingen, Münster, Buer: Finden Sie den Fehler in dieser Reihe? Genau, drei dieser Städte sind altehrwürdige Universitätsstädte mit einer langen studentischen Tradition. Und Buer? Dort gibt es seit 1992 eine Fachhochschule, die seit 2012 Westfälische Hochschule heißt. Aber das Attribut „Studentenstadt“ wäre dennoch nicht das erste Wort, das einem zu Buer einfällt.

Natürlich hinkt der Vergleich mit Städten wie Heidelberg und Co. gewaltig: Dort gibt es eine jahrhundertealte Studententradition, sind die Bewohner darauf eingestellt, dass Jahr für Jahr junge Menschen in die Stadt kommen, um dort für ein paar Jahre zu leben, bevor sie weiterziehen. Ein Großteil davon zieht zum Studium dorthin, sodass sich auch außerhalb der Universität das entwickelt, was sich „studentisches Leben“ nennt: In der Regel bedeutet das eine rege Kneipenszene und viele kulturelle Veranstaltungen.

So viele Studierende hat Gelsenkirchen aktuell

Im Ruhrgebiet sind Universitäten ohnehin noch eine relativ neue Entwicklung – von der Duisburger Uni einmal abgesehen, entstanden die meisten erst in den 1960er- und 1970er-Jahren, als sich die Erkenntnis durchsetzte, dass nicht alle Kinder der Region im Bergbau oder im Stahlwerk arbeiten können. Noch immer gilt auch für die im Vergleich zu Gelsenkirchen älteren Uni-Standorte wie Bochum, Essen oder Dortmund, dass es sich bei den Hochschulen hauptsächlich um „Pendler-Unis“ handelt, dass also die Studierenden in der Regel nicht dorthin ziehen, sondern ihre alten Wohnorte beibehalten, die oftmals ebenfalls im Ruhrgebiet liegen.

Professor Bernd Kriegesmann, Präsident der Westfälischen Hochschule. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Das gilt auch für die Westfälische Hochschule mit ihrem Standort Buer. „Man ist in der Stadt einfach noch nicht gewohnt, mit Hochschule umzugehen“, sagt Professor Bernd Kriegesmann, Präsident der WH. Dass die Studierenden als solche im Stadtbild nicht wirklich wahrgenommen werden, liege aber auch an der vergleichsweise kleinen Zahl. „In Bochum studieren 60.000 Menschen – in Gelsenkirchen sind es gerade einmal 5000“, weiß der Hochschulpräsident. Klar, dass die der Stadt schon zahlenmäßig keinen Stempel aufdrücken könnten.

Deshalb ist Gelsenkirchen für Studenten ein günstiges Pflaster

Dass es sich für eine Stadt aber auszahle, Studentenstadt zu sein, steht für Kriegesmann außer Frage. „Studenten bringen Kaufkraft“, sagt der Hochschulpräsident. Und dass sich Gastronomen über studentisches Publikum freuen, sei auch klar. „Es gibt immer wieder Kontakte zwischen der Hochschule und Kneipenbetreibern in Buer“, berichtet Kriegesmann. Auch die Kultur wolle man mit ins Boot holen: So seien Gespräche mit dem Musiktheater über günstige Studententarife im Gange.

Und wenn sich tatsächlich einmal jemand dazu entscheidet, für die Zeit des Studiums in Buer zu wohnen? „Der Gelsenkirchener Wohnungsmarkt ist ja nicht besonders schwierig“, sagt Bernd Kriegesmann. Dem stimmt auch Jonathan Ludwig vom Akademischen Förderwerk zu. „Unsere Geschäftsführung schätzt die Wohnungsnot für Studierende in Gelsenkirchen nicht hoch ein“, sagt er. „Der generelle Mietspiegel in Gelsenkirchen ist nicht so hoch, als dass Studierende dort aus dem normalen Markt verdrängt würden.“ In der Tat: Schaut man auf den Mietspiegel, findet man dort Quadratmeterpreise mit einer „4“ vor dem Komma – in der Nachbarstadt Bochum sucht man solche Preise vergeblich.

Studentisches Wohnen direkt an der Hochstraße

Derzeit gibt es in der Stadt eine Wohnanlage für Studenten an der Wodanstraße in Erle. Dort vermietet das Förderwerk insgesamt 152 Zimmer, davon sind 131 zurzeit belegt. „Die Fluktuation ist gerade zum Semesterbeginn normal, da dann Einzüge und Auszüge stattfinden“, so Ludwig. „Wir gehen davon aus, dass im November die Anlage wieder voll belegt sein wird.“

In nicht allzu ferner Zukunft soll studentisches Wohnen aber auch im Herzen von Buer möglich sein: Im alten Weiserhaus an der Hochstraße 7 sollen ebenfalls Studenten einziehen. „Wir warten noch auf die Baugenehmigung“, erläuterte Besitzerin Tatjana Weiser, „aber grundsätzlich sind wir uns mit dem Akademischen Förderwerk über den Bau von 31 Apartments einig.“ Die Wohnungen sollen im dritten und vierten Stockwerk des ehemaligen Kaufhauses entstehen. Im Erdgeschoss befindet sich seit einiger Zeit der Drogeriemarkt „dm“, im ersten und zweiten Stockwerk sind Büros geplant. Einen Zeitpunkt für die Fertigstellung konnte Tatjana Weiser allerdings noch nicht nennen.