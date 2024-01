Fast zwei Dutzende Wohnungen haben Einsatzkräfte (Symbolbild) der Gelsenkirchener Polizei, der Ordnungsdienstes (KOD), des Bauamtes und des Energieversorgers ELE Kontrolleure am Donnerstag (11. Jan.) kontrolliert. Die Mängellist ist lang.

Fast zwei Dutzende Wohnungen haben Einsatzkräfte der Gelsenkirchener Polizei, der Ordnungsdienstes (KOD), des Bauamtes und des Energieversorgers ELE Kontrolleure am Donnerstag (11. Jan.) in Gebäuden an der Karolinenstraße, der Weberstraße, der Wilhelminenstraße und der Nordsternstraße kontrolliert. Die Liste der Mängel ist wieder einmal lang.

In einem Gebäude wurde das Dachgeschoss illegal als Wohnung genutzt. Hier waren Räume nicht beheizbar und die Dachfenster waren zum Teil beschädigt. Das Bauordnungsamt untersagte die Nutzung und leitete ein weiteres Verfahren wegen erheblicher Mängel im Treppenhaus ein. Im Flur des Hauses waren unter anderem Fenstergläser zersplittert, und die Beleuchtung des Treppenhauses funktionierte nicht. Illegal zur Wohnung ausgebaut wurde das Dachgeschoss auch in einem weiteren Gebäude. Hier gab es ebenfalls ein Nutzungsverbot..

Wegen erheblicher Zahlungsrückstände sperrte die ELE zwei Stromzähler. In einem weiteren Fall wurden bereits durchgeführte Zählersperrungen illegal umgangen. Um weitere Manipulationen zu verhindern, wurde die Hauptleitung im Keller durch den Energieversorger stillgelegt. I Hof des Gebäudes türmten sich Abfallhaufen auf, derart viel, dass Gelsendienste ein Verfahren wegen Müll auf privaten Flächen einleitete.

Das Jobcenter Gelsenkirchen stellte in zwei Fällen eine Überzahlung fest. Hier erhielten Personen trotz Umzugs in andere Städte weiterhin Leistungen des Jobcenters Gelsenkirchen, da sich diese Personen nicht abgemeldet hatten.

Auch im Umfeld der kontrollierten Häuser kam es zu Verstößen. Der Verkehrsüberwachungsdienst leitete acht Bußgeldverfahren wegen fehlender oder fehlerhafter Feinstaubplaketten ein und ließ ein Fahrzeug wegen Verkehrsbehinderung abschleppen.

