Feuerwehr Strohballenbrand in Gelsenkirchen - Info auch per „Nina“

Gelsenkirchen. Auf einem Reiterhof in Gelsenkirchen brennen seit Mitternacht Hunderte Strohballen. Die Feuerwehr informierte auch über die Warnapp „Nina“.

Auf einem Reiterhof in Gelsenkirchen-Scholven sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Hundert Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dürften laut Feuerwehr noch bis zum Donnerstagmittag dauern, sagte ein Sprecher am Morgen.

Um Anwohner zu informieren, schickte die Feuerwehr in der Nacht auch über die App “Nina“ eine Warnung vor Rauch- und Geruchsbelästigung durch den Strohballenbrand. „Eine Gefahr für Anwohner besteht dadurch aber nicht“, teilte die Feuerwehr mit.

Feuerwehr lässt 650 Strohballen kontrolliert abbrennen

Gegen 23.27 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden und zum Einsatzort im Fünfhäuserweg ausgerückt. 650 Rundballen aus gepresstem Stroh, die in einer Wellblech-Miete untergebracht waren, standen in Flammen.

Zu löschen gab es letztlich für die Feuerwehr nichts: „Wir lassen die Strohballen kontrolliert abbrennen“, erklärte der Feuerwehrsprecher. Grund dafür war auch, dass die Ballen unter einem Wellblechdach liegen, dessen Stahl in Teilen durch die Hitze glühte: „Wir wären an die Ballen gar nicht rangekommen und hätten mit einem Löschangriff womöglich mehr Schaden angerichtet, als Nutzen“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Zweiter Strohballenbrand auf Reiterhof seit November 2020

Die Feuerwehr war mit 30 Kräften aus Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Die Wellblech-Halle ist nach Einschätzung der Feuerwehr einsturzgefährdet. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Zuletzt gab es am 26. November vergangenen Jahres einen Strohballenbrand in Gelsenkirchen - auf dem selben Reiterhof, bestätigte der Feuerwehrsprecher. Damals brannten 400 Strohballen. (dae)