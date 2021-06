Streit unter Autofahrern: Gelsenkirchener schlägt Dortmunder

Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein Dortmunder bremste abrupt und weckte den Zorn eines Gelsenkirchener Autofahrers. Am Ende einer Verfolgungsjagd setzte es schließlich Schläge.

Zwei Autofahrer gerieten Montag (28. Juni) in Streit. Die Gelsenkirchener Polizei musste einschreiten, nachdem es zu Schlägen und Beleidigungen gekommen war.

Gelsenkirchener Autofahrer konnte durch Zeugenaussagen ermittelt werden

Nach Schilderungen der Polizei kam es gegen 18.45 Uhr zu der heftigen Auseinandersetzung, nachdem ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Dortmund in der Innenstadt – angeblich aufgrund eines vor ihm fliegenden Vogels – seinen Wagen abbremste. Ein 37 Jahre alter Gelsenkirchener, der hinter ihm fuhr, empfand demnach die „Reaktion unangemessen und beleidigte den Dortmunder“. Nach weiteren Streitigkeiten zwischen den beiden folgte der Gelsenkirchener dem 28-Jährigen und bedrängte diesen durch dichtes Auffahren. In der Nähe der Hattinger Straße in Rotthausen hielten beide Fahrer schließlich an.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

„Der Gelsenkirchener bedrohte den Dortmunder und schlug ihm ins Gesicht“, so die Polizei. Im Verlauf der Auseinandersetzung erschienen zwei unbekannte Männer, die den 37-Jährigen unterstützten und den Dortmunder mit einem Gürtel schlugen. Der Angegriffene erlitt dabei leichte Verletzungen. Anschließend stieg der Gelsenkirchener wieder in sein Auto und floh ebenso wie die beiden weiteren Tatverdächtigen. Durch Zeugenaussagen konnte die Identität des Gelsenkircheners ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen