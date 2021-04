Streit um Roller-Lärm: Gelsenkirchener greift zur Waffe

Gelsenkirchen-Heßler. Weil er sich über den Lärm eines Rollerfahrers aufregte, geriet ein 62-jähriger Gelsenkirchener in Rage. Am Ende zog der Mann eine Waffe.

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist ein Streit am Montagnachmittag in Gelsenkirchen-Heßler. Dabei wurde auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt – am Ende musste die Polizei eingreifen.

Gegen 16 Uhr waren ein 62-jähriger Anwohner und ein 21-jähriger Rollerfahrer an der Terneddenstraße/Ecke Drakestraße aneinandergeraten. Der 62-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben am Lärm des immer wiederkehrenden Rollers gestört und den 21-Jährigen vom Fenster aus angesprochen. Daraufhin entbrannte ein Streitgespräch zwischen den beiden, woraufhin der Anwohner auf die Straße ging.

Polizisten beschlagnahmten die Waffen des 62-Jährigen

Im Laufe der zunächst verbalen Streitigkeiten schlug der Rollerfahrer den Anwohner, der wiederum schoss mit einer Schreckschusswaffe aus kurzer Distanz auf den 21-Jährigen und eine 31-jährige Bekannte des Rollerfahrers, die laut eigenen Angaben schlichten wollte. Alle drei erlitten leichte Verletzungen.

Der 21-Jährige und die 31-Jährige wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten stellten die Gas-Pistole, zwei weitere Schreckschusswaffen aus der Wohnung des 62-Jährigen und dessen kleinen Waffenschein sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.