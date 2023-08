Streit in Gelsenkirchener Pizzeria mit Machete und Messer

In einer Gelsenkirchener Pizzeria stellten die Beamten eine Machete und ein Klappmesser sicher. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Gelsenkirchen. In einer Gelsenkirchener Pizzeria ist ein Streit nach komplett eskaliert. Ein Beteiligter wurde später in einem Krankenhaus gefunden.

Eskalation in Bismarck: Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagnachmittag, 27. August, gegen 14.45 Uhr in einer Pizzeria an der Bismarckstraße zu einer gefährlichen Auseinandersetzung. Nach Zeugenangaben kam es zunächst wegen einer Bestellung zu einem verbalen Streit. Als der 43 Jahre alte Pizzabäcker zwei Kunden daraufhin des Lokals verwies, kamen diese mit einer weiteren Person kurze Zeit später wieder.

Daraufhin kam es zu einer Schlägerei, die sich auch vor das Lokal verlagerte. Daran waren auf der einen Seite die vermeintlichen Kunden und auf der anderen Seite mehrere Angestellte der Pizzeria beteiligt. Die Angreifer flüchteten danach. Zwei in einem grauen BMW, einer zu Fuß. Später identifizierten die Beamten den zu Fuß Geflüchteten, einen 32 Jahre alten Gelsenkirchener, in der Notaufnahme eines Krankenhauses, wo er sich eine Schnittwunde behandeln ließ.

In der Pizzeria stellten die Beamten eine Machete und ein Klappmesser sicher. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung dauern an.

