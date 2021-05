Streit in Erle eskaliert: Zwei Männer müssen ins Krankenhaus

Gelsenkirchen-Erle. In Gelsenkirchen-Erle hat es am Freitag eine Schlägerei zwischen vier Männern gegeben. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Männer sind am Freitagnachmittag (28. Mai) bei einer Schlägerei in Gelsenkirchen-Erle verletzt worden. Laut Polizeiangaben mussten beide zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Demnach seien ein 19 und ein 20 Jahre alte Mann an einer Tankstelle an der Willy-Brand-Allee mit einem 23- und einem 51-Jährigen verbal in einen Streit geraten. Die Lage schaukelte sich gegen 17.30 Uhr wohl hoch und der Streit artete in eine Schlägerei aus.

Zwei Männer flüchten – Polizei fasst sie

Der 19 Jahre alte Mann und sein 20-jähriger Freund flüchteten kurz vor dem Eintreffen der Beamten, wurden allerdings in der Nähe von zwei Einsatzkräften gefasst. Gegen alle vier Gelsenkirchener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die zwei verletzten Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen