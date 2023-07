Streit im Gelsenkirchener Trampolino: Frau schlägt Kind

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Aus dem Ruder gelaufen ist ein Streit im Gelsenkirchener Trampolino. Dabei soll unter anderem eine erwachsene Frau ein Kind geschlagen haben.

Zu einem Einsatz in der Trampolinhalle „Trampolino“ in Schalke-Nord wurde am Mittwochabend die Gelsenkirchener Polizei gerufen. Grund war ein aus dem Ruder gelaufener Streit.

Gegen 18.45 Uhr hatte dort ein elfjähriger Junge einen 13-Jährigen mit einem Ball abgeworfen. Daraufhin soll eine 24-jährige Frau den Elfjährigen geschlagen haben, außerdem soll der 13-Jährige den jüngeren Jungen getreten haben.

Gelsenkirchener Polizei ermittelt weiter

Beim Eintreffen der Beamtinnen fanden diese eine größere Menschentraube vor, in der lautstark untereinander diskutiert wurde. Die Polizistinnen erteilten einige Platzverweise und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei weiter mit.

