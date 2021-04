Streit eskaliert in Gelsenkirchen: Mann droht mit Machete

Gelsenkirchen-Resser Mark. Nach einem Streit in Resser Mark entwaffnete die Polizei einen 54 Jahre alten Gelsenkirchener. Er hatte zwei Nachbarn mit einer Machete bedroht.

Nachbarn sind Mittwoch an der Straße im Emscherbruch aneinander geraten. Die Situation eskalierte. Ein Beteiligter drohte mit einer gezückten Machete. Die Polizei kam zum Einsatz.

Gelsenkirchener hatte mehrere Messer und Schreckschusspistolen in der Wohnung

Gegen 15.45 Uhr rückte die Polizei Mittwoch (28.04) zur Straße Im Emscherbruch in Resser Mark aus, nachdem dort ein Streit aus dem Ruder lief. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten, die zwischen Garten und Dachgeschosswohnung geführt wurden, kam der 54-jährige Dachgeschossbewohner hinunter in den Garten. Dort bedrohte er laut Polizei mit einer Machete eine 31 Jahre Frau und einen 32 Jahre alten Mann. Anschließend ging der Gelsenkirchener wieder zurück in seine Wohnung. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann dort an. In seiner Wohnung stellten sie neben der Machete auch noch diverse Messer und zwei Schreckschusspistolen sicher.

Der 54-Jährige beleidigte auch die Beamten. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeikräfte leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

