Streit beendet: Buerscher Blumenmarkt bleibt im Robinienhof

Gelsenkirchen-Buer. Nach zweiwöchiger Testphase sind sich Stadt und Blumenhändler einig: Der Blumenmarkt in Buer bleibt bis zum Jahresende im Robinienhof.

Nach anfänglichen Diskussionen um den neuen Blumenmarkt im Robinienhof haben alle beteiligten nun, nach der zweiwöchigen Testphase, Einigkeit erzielt. Das Ergebnis: Der Blumenmarkt bleibt an seinem neuen Platz und das mindestens bis zum Jahresende. Im Dezember dann wolle man noch einmal miteinander sprechen, ob eine Pause von Januar bis März witterungsbedingt sinnvoll sei, oder ob man nahtlos weiter mache, so Siegbert Panteleit, zuständig für die Betreuung der Märkte in der Stadt.

Panteleit: „Die Händler waren sehr zufrieden mit den Umsätzen“

Am Donnerstag habe man gemeinsam auf die Testphase geblickt und ein Fazit gezogen, so Panteleit. „Die Händler waren sehr zufrieden mit den Umsätzen.“ Ein weiterer Vorteil: „Sie stehen nicht in Flächenkonkurrenz zu anderen Markthändlern.“ So wäre es auf dem Hauptmarkt in Corona-Zeiten nämlich gewesen. „Ein weiterer Vorteil ist die Konzentration auf ein Sortiment. Das lockt Kunden an, die sonst nicht auf den Markt gehen würden.“

Kleines gastronomisches Angebot am Rande des Blumenmarktes

Bis zum Jahresende plane man nun mit dem Robinienhof – zu Weihnachten dann auch mit jahreszeitlichen Gestecken und passender Floristik. „Das ließe sich dann auch mit dem Weihnachtsmarkt verknüpfen“, sagt Panteleit. Zudem wolle man alsbald das Lichtkonzept verbessern und ein kleines gastronomisches Angebot am Rande des Blumenmarktes schaffen.

