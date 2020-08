Straußenkindergarten im Zoom Gelsenkirchen eröffnet

Erika und Constantin heißen die beiden Rothalsstrauße, die im Juni 2020 in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen zur Welt kamen und jetzt in den Straußenkindergarten gehen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Neue Nachbarn für die Schildkröten: Im Zoom Gelsenkirchen gehen Erika und Constantin in den neuen Straußenkindergarten.

Strauße und Schildkröten. Was auf den ersten Blick nicht ganz zusammenpasst, ist in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ab sofort gelebte Realität. Denn neben dem Gehege der gepanzerten Kriechtiere hat der Straußenkindergarten aufgemacht, Erika und Constantin heißen die beiden neuen Bewohner.

Die nordafrikanischen Rothalsstrauße sind akut vom Aussterben bedroht, laut Weltnaturschutzorganisation IUCN leben nur noch rund 1000 der Vögel in freier Wildbahn. Umso wichtiger ist die Nachzucht der Tiere, was gerade im Zoom gut funktioniert. Männchen Siegfried und Weibchen Gisela fühlen sich pudelwohl in der Gelsenkirchener Grassavanne: Regelmäßig lesen die Tierpfleger Straußeneier auf, eine Ärztin überwacht die künstliche Bebrütung.

Geburt des Straußen-Nachwuchs im Juni 2020

Und so kamen im Juni 2020 Erika und Constantin als neuntes und zehntes Gelsenkirchener Straußen-Küken auf die Welt. Inzwischen stehen sie auf eigenen Beinen und wechseln von der Veterinärstation ins neue Gehege. Dort sind sie in Nachbarschaft der Schildkröten wahrscheinlich bis Ende September zu sehen – solange es das Wetter zulässt.

„Für die große Grassavanne sind sie noch nicht fit genug“, sagt Pressesprecherin Nataly Naeschke mit einem Lachen, dort befindet sich der Rest der Familie. Voraussichtlich im kommenden Jahr verlässt das Duo dann wie ihre Vorgänger die Zoom Erlebniswelt in Richtung eines anderen Zoos.

Die Straußen-Eltern sind im Video von Checkys Zoo-Safari zu sehen, abrufbar unter www.waz.de/230163564. Alle Beiträge finden Sie unter www.waz.de/zoosafari.