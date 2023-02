Straßenkarneval in Gelsenkirchen 2023: Eine Übersicht

Gelsenkirchen. Der Straßenkarneval in Gelsenkirchen wartet mit mehreren Veranstaltungen und Umzügen auf. Die meisten kosten keinen Eintritt. Eine Übersicht.

Die Stadt wird jeck: An Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, beginnt der Straßenkarneval. Und der hat für Freunde des närrischen Treibens in Gelsenkirchen eine Menge zu bieten – vielfach sogar bei freiem Eintritt.

Los geht es am Donnerstagmorgen. Um 10 Uhr treffen sich die Jecken zur Einstimmung vor dem Bahnhof-Center. Hier gibt es ein kleines Programm der Tanzgarden. Um kurz vor 11 Uhr setzt sich der jecke Zug in Bewegung gen Hans-Sachs-Haus. Dort wird, dem alten Brauch nach, die Verwaltung in Person von OB Karin Welge entmachtet. Das Besondere in diesem Jahr: Eigentlich übernimmt die Stadtprinzessin den (symbolischen) Schlüssel für das Rathaus. Da Prinz Thorsten I. Pasucha aber allein über sein Narrenvolk regiert, gibt es eine emanzipierte Version des Rathaussturmes. Im Anschluss gibt es bei freiem Eintritt eine erste Feier mit Programm im Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11.

Jecken stürmen Hans-Sachs-Haus und Schloss Horst

Weiter geht es im Schloss Horst. Auch dies wird von den Narren gestürmt. Ab 15 Uhr feiern sie bei karnevalistischem Programm im Amtssitz des Bezirksbürgermeisters Joachim Gill an der Turfstraße.

Abends wird, ausnahmsweise, der Rathaussturm wieder im Hans-Sachs-Haus gefeiert und nicht wie sonst im großen Zelt auf der buerschen Königswiese (die WAZ berichtete). Da es deutlich weniger Karten gibt, ist die Veranstaltung bereits ausverkauft.

Zwei Umzüge runden das Angebot ab

Nach kurzer Verschnaufpause wird der Straßenkarneval am Sonntag, 19. Februar, fortgesetzt – mit einer Premiere. Ab 11 Uhr nämlich findet auf der buerschen Hochstraße der Kinderumzug statt. Los geht es am ehemaligen Finanzamt am Rathausplatz. Der Zug endet rund eine viertel Stunde später auf der Domplatte. Hier gibt es ein besonderes Programm für die kleinen Jecken. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für viele ist er der Höhepunkt schlechthin: Der Rosenmontagszug auf der Cranger Straße. Er beginnt am Montag, 20. Februar, um 14.30 Uhr an der Ecke Augustastraße. Dann ziehen die närrischen Wagen und Fußgruppen Richtung Buer bis zur Balkenstraße. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos.

