Illegales Autorennen Strafverfahren nach illegalem Autorennen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Schalke. Ein illegales Autorennen hat die Gelsenkirchener Polizei beendet. Gegen einen Bottroper Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vor Gericht verantworten muss sich ein Bottroper nach einem illegalen Autorennen am Dienstag, 9. Dezember, in Gelsenkirchen. Die Polizei beendete die lebensgefährliche Raserei.

Audi und BMW liefern sich auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen ein Rennen

Nach Behördenangaben alarmierten Zeugen am Dienstag gegen 20.20 Uhr die Polizei, als sie einen BMW und einen Audi auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Innenstadt bemerkten. Beide Wagen ließen an den Ampeln die Reifen durchdrehen, wechselten mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach die Spur, blieben auf freier Strecke nebeneinander stehen, um dann mit aufheulendem Motor weiterzurasen.

Durch die Fahrweise wurden mehrere andere Verkehrsteilnehmer behindert, darunter auch ein Linienbus. Anschließend trennten sich die Wege der beiden Autos. Die alarmierte Polizei konnte den 30-jährigen BMW-Fahrer auf der Bismarckstraße stoppen. Fahrzeug und Führerschein des Bottropers wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Audi-Fahrer dauern noch an.