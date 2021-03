Von Polizisten fixiert und ins Polizeigewahrsam gebracht wurde ein 48 Jahre alter Mann in Gelsenkirchen-Buer.

Blaulicht Strafverfahren: 48-Jähriger ignoriert Hausverbot in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Gegen einen 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er ignorierte in Gelsenkirchen-Buer ein Hausverbot – und wehrte sich mit Gewalt.

Ein 48-Jähriger hat am Dienstagabend (30. März) in Gelsenkirchen-Buer gegen ein bestehendes Hausverbot verstoßen – und wehrte sich anschließend mit Gewalt gegen die Polizei.

Nach Behördenangaben fiel der Mann einer Mitarbeiterin an der Kasse eines Supermarktes an der Vinckestraße gegen 20.55 Uhr auf. Gegen den Mann wurde dort in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen.

Mann will in Gelsenkirchen fliehen – 24-Jährige verfolgt ihn

Nachdem die Mitarbeiterin ihn entdeckt hatte, verließ der 48 Jahre alte Mann mit Ware den Laden, ohne zu bezahlen. Er versuchte, über die Horster Straße zu fliehen. Eine 24-Jährige aus Oberhausen verfolgte ihn und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Parkplatz fest.

Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Mann. Er wollte sich losreißen und schlug laut Polizei in Richtung von Beamten, so dass diese ihn fixieren und in Polizeigewahrsam nehmen mussten. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.