Strafgefangener stellt sich Gelsenkirchener Bundespolizei

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein entwichener Strafgefangener stellt sich der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Der Gelsenkirchener hatte eigenmächtig den Hafturlaub verlängert.

Es bleibt unklar, ob das schlechte Gewissen einen Gelsenkirchener Strafgefangenen am Samstag, 10. Oktober, dazu trieb, sich den Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu stellen. Sicher ist dafür: Er sitzt wieder hinter Gittern, weil seine Haftstrafe noch nicht verbüßt ist.

Gelsenkirchener stellt sich der Bundespolizei am Hauptbahnhof

Nach Behördenangaben meldete sich der 43-jährige Mann am Samstagnachmittag in der Polizeiwache am Südausgang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes. Der Gelsenkirchener erklärte den Einsatzkräften, dass er aus seinem Hafturlaub nicht in eine Hafteinrichtung zurückgekehrt sei, er sich jedoch nun stellen wolle.

Verurteilt wegen Beleidigung, Körperverletzung und Vollrausch

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Gelsenkirchener tatsächlich als entwichener Strafgefangener zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht in Herne hatte ihn wegen Beleidigung, Körperverletzung und Vollrausch zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Von dieser Strafe hatte der 43-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe von 214 Tagen zu verbüßen.

Der Verurteilte war nach einem Hafturlaub nicht in eine Hafteinrichtung in Stemwede zurückgekehrt. Dabei halfen ihm nun die Bundespolizei und die sofort verständigten Behörden..