Strafanzeigen: Kokain und Cannabis in Gelsenkirchen verkauft

Am Sonntag, 25. April, stellte die Polizei einen 37-Jahre alten Gelsenkirchener, der im Bereich der Hochstraße in Buer Drogen anbot. Bei der Kontrolle gab er zu, Kokain (Symbolfoto) verkauft zu haben.

Gelsenkirchen. Im Zusammenhang mit Drogenkriminalität hat die Gelsenkirchener Polizei Strafverfahren eingeleitet - auch wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Wegen des Verdachts des Drogenhandels und -konsums müssen sich mehrere Gelsenkirchener strafrechtlich verantworten. Die Gelsenkirchener Polizei hat über das vergangenen Wochenende, 23. bis 25. April, insgesamt sechs Personen erwischt.

Kokain auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer verkauft

Mit dem Vorwurfs des Drogenhandels müssen sich drei Beschuldigte auseinandersetzen. Und zwar eine 21-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, in dessen Wohnung an der Kannenstraße in Erle Beamte bei einer Durchsuchung am vergangenen Freitag Amphetamine, Marihuana und Bargeld in delikttypischer Stückelung gefunden haben. Zudem wurden 100 illegale Polenböller sichergestellt. Zuvor kontrollierten die Beamten einen 28 Jahre alten Mann, der aus der Wohnung kam und Betäubungsmittel bei sich hatte.

Am Sonntag stellte die Polizei einen 37-Jahre alten Gelsenkirchener, der im Bereich der Hochstraße in Buer Drogen anbot. Bei der Kontrolle gab er zu, Kokain verkauft zu haben. Die Beamten fanden bei ihm Bargeld und verschreibungspflichtige Medikamente.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Drei Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, hat die Polizei am Samstag nach kurzer Flucht ebenso gestellt. Sie hatten auf einem Kinderspielplatz an der Straße Hollacker in Buer laut Zeugen Drogen konsumiert und gaben das hinterher auch zu. Die Polizei stellte dank der Zeugen auch versteckte Betäubungsmittel, getarnt in einem Hundekotbeutel, sicher.