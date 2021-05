Polizeikontrollen Strafanzeigen gegen Auto-Rowdys in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Mit zwei Strafanzeigen wegen rücksichtloser Raserei hat die Gelsenkirchener Polizei zwei Auto-Rowdys am Samstag bedacht.

Zwei Auto-Rowdys müssen sich für ihre rücksichtslose Fahrweise verantworten. Die Gelsenkirchener Polizei hat zwei Strafverfahren eingeleitet.

Mercedes-Fahrer rast mit überhöhtem Tempo durch Heßler - Streifenwagen verfolgt 28-Jährigen

Die beiden Fahrer sind Beamten am vergangenen Samstag, 8. Mai, aufgefallen. Zunächst geriet ein 28-jähriger Essener, der um 17.55 Uhr auf der Bruchstraße in Heßler mit seinem Mercedes in Richtung Grothusstraße fuhr, ins Visier der Einsatzkräfte. Die Beamten verfolgten Wagen und Fahrer im Streifenwagen, nachdem er mehrfach stark beschleunigte und dabei mit deutlich überschrittener Höchstgeschwindigkeit durch den Lehrhovebruch bretterte, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und den Wagen des 28-Jährigen.

Audi-Fahrer ist viel zu schnell und missachtet rote Ampel - Fahrer hat keinen gültigen Führerschein

Um 22.24 Uhr fiel Polizeibeamten ein 30-jähriger Mann in einem Audi auf, der das Gelände einer Tankstelle an der Bismarckstraße als Abkürzung benutzte. Die Tour mit viel zu hoher Geschwindigkeit führte über die Kanalstraße bis zur Einmündung von Herkendellstraße/ Thomasstraße, wo der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland schließlich gestoppt wurde, weil er zusätzlich noch zu seiner Raserei unterwegs eine rote Ampel missachtet hatte. Der 30 Jährige zeigte den Beamten eine bereits im Jahr 2019 abgelaufene rumänische Fahrerlaubnis vor.

