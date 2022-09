Sträter bleibt der Top-Act bei Gelsenkirchens Spenden-Gala

Gelsenkirchen. Die Karten sind immer noch gültig: Endlich kann die Spendengala „Straßenfeuer“ im Hans-Sachs-Haus nachgeholt werden. Torsten Sträter hat zugesagt

Die Glut hat sich zwei Jahre gehalten, das „Straßenfeuer“ soll endlich nachgeholt werden. Das Corona-Diktat hatte die 7. Spendengala zwei Jahre ausgebremst, am 7. Oktober soll sie im Hans-Sachs-Haus über die Bühne gehen.

Auch die Zusage des Stargastes von 2020 hat Bestand. Comedian Torsten Sträter will kommen. „Er sollte eigentlich nur ein bisschen spielen, hat jetzt aber gesagt, er will den Erlös noch mal deutlich steigern“, sagt Emschertainment-Geschäftsführer Helmut Hasenkox Der Erlös der Benefizveranstaltung soll zu 60 Prozent an „Arzt mobil“ und zu 40 Prozent an „Warm durch die Nacht“ gehen, die sich für Menschen auf der Straße engagieren.

„Straßenfeuer“-Gala in Gelsenkirchen: Alle arbeiten unentgeltlich

„Die Spendengelder hängen seit zwei Jahren fest“, erklärt Organisator Norbert Labatzki und rollt mit den Augen, „aber die Eintrittskarten sind immer noch gültig. Ich hoffe, am Freitag ab 18 Uhr wird das Haus voll, damit wir um 18.45 Uhr richtig loslegen können.“

Norbert Labatzki will das „Straßenfeuer“, die 7. Benefiz-Gala im Hans-Sachs-Haus für „Warm durch die Nacht“ und „Arzt mobil“, nach zwei Jahren endlich entzünden. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit einem Gastbeitrag des Musiktheaters im Revier soll das Programm starten, es folgt die offizielle Eröffnung durch OB Karin Welge. Die Moderation will wieder Frank Bürgin übernehmen, Veranstaltungstechnik und Personal übernimmt Emschertainment. „Bis auf die Reinigungskräfte arbeiten alle unentgeltlich für den Spendenzweck“, unterstreicht Labatzki.

Sie wollen mehr aus Gelsenkirchen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook! +++

Im Rahmen der Gala will die Salzburger Malerin Jutta Altmeier ihr Bild „Die große Schiebung“ versteigern lassen, Ines Legewie vom Gelsenkirchener „Atelier im Hinterhof“ beteiligt sich mit aktuellen Sonnenblumen-Arbeiten. Auch die „Terrakotta-Armee der Stadtnomaden“ von Fotograf Alexandros Ahmet wird wieder im Foyer zu sehen sein.

Außerdem sind dabei die „Bandonion-Freunde“ aus Essen mit Evergreens der 1920er und -30er Jahre und wird Sänger und Entertainer Norbert Labatzki Auszüge aus seiner literarischen Revue „Viel zu wenig ist gesagt“ bieten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen