Stipendium: Gelsenkirchen sucht den dritten Stadtschreiber

Schriftsteller Gabriel Wolkenfeld war 2022 der zweite „Writer in Residence“ in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen sucht seinen dritten Stadtschreiber: Das Literatur-Stipendium „Writer in Residence“ wird auch 2023 wieder ausgeschrieben.

Zum dritten Mal schreibt die Stadt Gelsenkirchen in Kooperation mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) und der Gelsenwasser-Stiftung das Literaturstipendium „Writer in Residence“ aus. Das dreimonatige Residenzstipendium richtet sich an junge Autorinnen und Autoren unter 40 Jahren. Sie sollen hier abseits ihres gewohnten Umfelds Stadt und Leute kennen lernen und dies als Inspirationsquelle für ihre literarische Arbeit nutzen.

Die Vorgänger waren Carola Gruber und Gabriel Wolkenfeld

Austausch ist dabei eines der wichtigsten Elemente des Stipendienaufenthaltes: Die Stipendiatin bzw. der Stipendiat wird sich in zwei Lesungen der Stadtgesellschaft vorstellen, die Residenz durch Social-Media-Aktivitäten oder einen (literarischen) Blog begleiten und in den Dialog mit der hiesigen Kulturszene treten. So hatten es die beiden Vorgänger Gabriel Wolkenfeld (2022) und Carola Gruber (2021) auch getan.

Das dreimonatige Stipendium wird für den Zeitraum vom 15. Juli bis zum 15. Oktober vergeben. Es ist mit einem monatlichen Betrag von 1500 Euro dotiert. Die SEG stellt zudem im Kreativquartier Ückendorf unentgeltlich eine möblierte Wohnung bereit, außerdem steht ein kostenfreies Nahverkehrsticket für Gelsenkirchen zur Verfügung. Bewerbungen sind möglich bis Sonntag, 12. März an: referat.kultur@gelsenkirchen.de.

