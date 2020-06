Uli Nickel (r.) ist der Inhaber des Unternehmens Reisedienst Nickel. Die Nickel-Stiftung spendete jetzt 5000 Euro für das Projekt „Lernbuddy“ der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen. Agentur-Geschäftsführerin Beate Rafalski (m.) nimmt die Spende entgegen. Zum Projekt: Abiturienten und Studenten helfen Grundschülern, verpassten Lernstoff in den Sommerferien nachzuholen. Dank der Spende bekommen sie jetzt eine Entschädigung von 100 Euro für ihre freiwillige Arbeit mit den Kindern.

Lernbuddy & Corona-Hilfe Stiftung spendet für Lernhelfer in Gelsenkirchen 5000 Euro

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Nickel-Stiftung greift der Gelsenkirchener Ehrenamtsagentur finanziell unter die Arme. 5000 Euro-Spende für Lernhilfe-Projekt „Lernbuddy“.

Die Nickel-Stiftung greift der Gelsenkirchener Ehrenamtsagentur finanziell unter die Arme. Für das Lernhilfe-Projekt „Lernbuddy“ für Grundschüler spendet das Reise-Unternehmen 5000 Euro. Mit dem Geld sollen Abiturienten und Studenten entschädigt werden, die Mädchen und Jungen in den Sommerferien helfen, den verpassten Schulstoff während der Corona-Krise nachzuholen.

Bereits 90 Familien aus Gelsenkirchen haben Unterstützung angefragt

Ulrich Nickel, Firmenchef des Gelsenkirchener Reisedienstes Nickel, „ist begeistert von der Idee der Lernpaten und hat spontan Unterstützung angeboten“, freute sich Beate Raffalski, Geschäftsführerin der Ehrenamtsagentur. Durch die Finanzspritze sei die Agentur nun in der Lage, den „Lernbuddies“ eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Kind für die Lerndauer in den Ferien zu geben. Weitere Kosten, die entstehen, etwa Fahrt- oder Materialkosten, können zusätzlich erstattet werden.

Gesucht werden noch weitere Lernhelfer: Abiturienten und Studenten

Die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen hatte diese Idee der Lernhilfe entwickelt und das Projekt vor wenigen Tagen in Gang gestoßen. Seitdem haben 90 Familien diese Unterstützung angefragt. Es werden dafür allerdings noch dringend mehr freiwillige Abiturienten und Studenten gesucht, die eine Lernpatenschaft übernehmen wollen.

Lernbuddies: Helfer und Hilfesuchende können sich online registrieren

Die Ehrenamtsagentur übernimmt die Koordination und verbindet die freiwilligen Helfer mit den Grundschulkindern. Eltern können ihre Grundschulkinder bei der Ehrenamtsagentur anmelden. Wer „Lernbuddy“ werden will, kann sich ebenso online auf der Homepage der Ehrenamtsagentur registrieren. In Wohnortnähe werden beide Seiten dann zusammengebracht, Lernorte sind beispielsweise Jugendheime in den Stadtteilen. Weitere geeignete Lernorte werden noch gesucht.

Die Zeiten, wann man sich trifft und die Lerninhalte können dabei individuell abgestimmt werden. Lerninhalte sind Lesen, Schreiben, Rechnen oder auch Englisch. „Die Ehrenamtsagentur versucht, das so gut wie möglich zusammen zu bringen“, so Rafalski.

Online-Registrierung auf der Homepage der Ehrenamtsagentur: ehrenamt.gelsenkirchen.de. Weitere Auskünfte unter 0209179 8930, Mail an ehrenamtsagentur@gelsenkirchen.de