Gelsenkirchen-Buer. Von Kompositionen auf Stoff bis hin zum Konzertfilm einer absoluten Rock-Ikone: In Gelsenkirchen-Buer ist einiges los. Hier ein Überblick.

Was passiert am Wochenende und den kommenden Tagen im Norden von Gelsenkirchen, wo ist was los? Wir geben einen Überblick.

Stoffliches

Impressionen vieler Reisen und einiger Jahre im Iran setzt Gisela Nickbakht in Stoff um. Heraus kommen Bilder besonderer Art, die sie ab Samstag, 17. Oktober, unter dem Titel „Was mich bewegt – auf Stoff gebracht“ im Kunstkiosk am Nordring 33 zeigt. Die Vernissage zur Schau beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Coronabedingt ist die Zahl der möglichen Besucher jedoch limitiert. Kontakt: 0209 9332929.

Musik in der Werkstatt

Die fünfköpfige Combo „Kloudfall“ gastiert am Sonntag, 18. Oktober, in der Werkstatt an der Hagenstraße. Das Quintett präsentiert „Instrumentalmusik als moderne Avantgarde“, Klänge, die einladen, die Gedanken auf Reisen zu schicken. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Coronabedingt ist die Zahl der Gäste streng begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Die ist möglich unter info@werkstatt-ev.de. Kontakt: 0209 40244543.

Filmkunst und Wissen

Der Film als solches ist ein künstlerisches Mittel. Und er transportiert zuweilen Wissen. Wenn er wie „Elemente des Lebens“ reale Personen wie die Wissenschaftlerin Marie Curie vorstellt. Die Freidenkerin ist die Entdeckerin der Radioaktivität. Als erste Frau erhält sie, gemeinsam mit ihrem Mann und Forschungspartner Pierre, den Nobelpreis für Physik. Hier Treffen Wissenschaftsgeschichte, Emanzipationsgeschichte und Filmkunst aufeinander. Das „Kommunale Kino“ zeigt den Film am Montag, 19. Oktober, um 17.30 und um 20 Uhr in der Schauburg an der Horster Straße 6.

Online-Hörspiel

Der Schauspieler Ulrich Penquitt erzählt die Geschichte von „Wally“, einer kleinen Meerjungfrau. In der ersten Folge macht sie sich auf, die Welt zu erkunden und landet in Gelsenkirchen. Hier erlebt sie Geschichten, trifft Menschen. Mittlerweile hat Penquitt die vierte Folge seines Hörspiels veröffentlicht, welches für Kinder gedacht ist und für jeden Gelsenkirchener durchaus geeignet. Alle Folgen stehen online auf der Seite triastheater.de, finden unter dem Menüpunkt Termine – Gratis-Hörspiel.

Konzert im Kino

Die Schauburg, Horster Straße 6, setzt ihr Konzept fort, neben aktuellen Filmen auch besondere kulturelle Schmankerl zu zeigen von der Oper bis zum Rockkonzert. Am Mittwoch, 21. Oktober, steht letzteres im Mittelpunkt. Stevie Nicks, Sängerin der legendären Band „Fleetwood Mac“, performt im Film „24 Karat Gold – The Concert“ Fan-Lieblingssongs und selten gespielte Musikjuwelen. Der mitreißende Konzertfilm wurde , der während ihrer ausverkauften 24 Karat Gold-Tour aufgezeichnet wurde. Los geht es um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

