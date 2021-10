Ein Justizvollzugsbeamter führt den angeklagten Gelsenkirchener Geschäftsmann in den Gerichtssaal am Essener Landgericht. Am Mittwoch, 13. Oktober, wird die Aussage des Unternehmers erwartet. Er muss sich wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten.