Sternschule Gelsenkirchen: Schulhof-Sperrung sorgt für Chaos

An Baulärm sind Schüler und Lehrer der Gelsenkirchener Sternschule schon gewöhnt. Seit Januar 2019 wird an der Schalker Grundschule ein Neubau errichtet. Am vergangenen Montag startete jedoch eine neue Bauphase mit weiteren Herausforderungen: Weil der Außenbereich gepflastert wird und letzte Arbeiten im Innern des neuen Schulgebäudes durchgeführt werden, bleibt der Bauzaun auf dem Schulhof und damit die Spielfläche geschlossen.

„Wir haben seit der Errichtung des Neubaus ohnehin schon einen sehr kleinen Schulhof für sehr viele Kinder“, sagt Schulleiterin Sabine Wild. Seit Baustart hat sie deshalb die Pausenregelung geändert. An der Schule an der Franz-Bielefeld-Straße gibt es nun ein Schichtsystem für Frühstücks- und Hofpause: Erst frühstücken die eine Hälfte der 420 Grundschüler, während die andere sich auf dem Hof austobt, dann wird getauscht. „Für die Kollegen ist das eine Belastung“, sagt Wild.

Die wird aufgrund des Platzmangels auch nach dem Ende der Baustelle bleiben. Aktuell müssen die aufsichtführenden Lehrer neben den Schülern aber noch die Baufahrzeuge im Auge behalten. Denn der Schulhof wird während der Pausen trotz Baustelle genutzt, wenn auch mit Einschränkungen.

Elterntaxis haben Parkverbot

Unbequemer wird es in diesen Tagen für die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen: Alle Parkplätze vor der Grundschule sind mit rot-weißen Barken abgesperrt, es gilt absolutes Parkverbot, damit Baustellenfahrzeuge uneingeschränkte Zufahrt haben. „Das verschlimmert das ohnehin schon massive Chaos durch die Elterntaxis“, sagt Wild. Die meisten Eltern wollten nicht darauf verzichten, den Nachwuchs bis zum Schultor zu fahren.

Schilder weisen auf die Sperrung hin. Trotzdem halten sich nicht alle an das Spielverbot. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und auch Kinder, die nicht auf die Sternschule gehen, sind zurzeit ein Problem. Der Schulhof steht sonst nach Schulschluss Kindern und Jugendlichen aus der Nachbarschaft als Spielplatz offen. Seit Montag ist er für sie allerdings tabu: gesperrt bis voraussichtlich 31. Januar 2020. Doch daran, so berichtet der Hausmeister, der direkt an der Schule wohnt, hält sich kaum jemand. Obwohl Schilder eindeutig auf das Spielverbot hinweisen, kletterten nachmittags regelmäßig Jugendliche über den Bauzaun, um auf der Fläche Ball zu spielen.

Die Arbeiten sind in den Endzügen

Die Stadt verweist in dem Zusammenhang darauf, wie dringend die zusätzlichen Klassenzimmer an der Schule benötigt werden und wirbt so um Verständnis für die Sperrung. Die sei aus Sicherheitsgründen erforderlich. Neben den Pflasterarbeiten im Außenbereich werden in diesen Tagen das Innengeländer im Treppenhaus und Türblätter montiert. Außerdem werden Tische, Stühle und Schränke im Gebäude aufgestellt und die technische Ausstattung installiert. „Der Baulärm ist natürlich störend, aber wir freuen uns, dass es voran geht“, sagt Wild. Sie freut sich, wenn die neuen Räume ab Februar genutzt werden können.