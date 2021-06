Steinwurf in Gelsenkirchen: 41-Jähriger leicht verletzt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Durch ein geöffnetes Fenster ist ein Gelsenkirchener mit Steinen beworfen worden. Der Mann nahm die Verfolgung auf. Wer dahinter steckte.

Die Polizei hat ein 41-jähriger Mann in Gelsenkirchen gerufen, weil er am Samstag, 5. Juni, durch ein offenes Fenster seines Hauses mit Steinen beworfen und getroffen wurde.

Gelsenkirchener verfolgt Kinder bis zur Europastraße - Zehnjähriger gibt Steinwurf zu

Den Beamten gegenüber gab er an, dass er am Samstag gegen 21.30 Uhr bemerkte, wie Steine durch ein geöffnetes Fenster in sein Haus an der Hohenfriedberger Straße in Ückendorf flogen. Als er ans Fenster ging, traf ihn ein Stein und verletzte ihn leicht.

Daraufhin sah er mehrere Kinder, die sofort Reißaus nahmen. Der Gelsenkirchener nahm die Verfolgung auf und rannte ihnen bis zur Europastraße nach, wo er sie festhalten konnte. Einer von ihnen, zehn Jahre alt, gab zu, die Steine geworfen zu haben. Die Polizeikräfte fertigten eine Strafanzeige und übergaben das Kind an die Erziehungsberechtigten.

