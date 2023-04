Ein Autofahrer erlitt auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen einen internistischen Notfall.

Verkehr Stau nach Notfall auf Hauptverkehrsstraße in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Wegen eines internistischen Notfalls ist die Kurt-Schumacher-Straße Richtung Gelsenkirchen-Buer teilweise gesperrt. Der Verkehr staut sich.

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, nachdem am Dienstagvormittag gegen neun Uhr ein Autofahrer einen internistischen Notfall auf der Kurt-Schumacher-Straße erlitten hat. Ein Notarzt ist vor Ort. Die Hauptverkehrsachse zwischen dem Stadtsüden und -norden ist auf Höhe der Berliner Brücke in Richtung Buer teilweise für den Verkehr gesperrt, was zu einem Stau führt. Die Polizei leitet den Verkehr vor der Brücke um.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen