Stau auf A2: Feuerwehr verteilt Getränke und leistet Hilfe

Gladbeck/Gelsenkirchen. Hitze und Stau machen Autofahrern in einer A2-Sperrung zu schaffen. Die Feuerwehr organisiert Getränke und kümmerte sich um eine Schwangere.

Durch Arbeiten an der Fahrbahndecke zwischen Gelsenkirchen Buer und Herten ist die A2 planmäßig voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer abgeführt. Auf der Autobahn kam es zu einem längeren Rückstau. Bedingt durch die hohen Temperaturen und längerer Wartezeit entstand bei den Verkehrsteilnehmenden zunehmend ein Bedarf an Flüssigkeit. In Absprache mit der Autobahnpolizei und der Motorradstaffel des DRK hat die Feuerwehr Gladbeck die Versorgung mit Getränken und Erster Hilfe eingeleitet. Die Maßnahme dauert derzeit noch an.

Mehrere Fahrzeuge haben Probleme mit dem Kühlsystem

Am Stauende kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Kleinlaster. Niemand wurde verletzt. Auf der Rückfahrt von dem Verkehrsunfall hatte das Löschfahrzeug der Feuerwehr Gladbeck einen technischen Defekt: Eine der hinteren Bremsen hatte sich festgesetzt und fing an zu brennen. Der Entstehungsbrand konnte von der Besatzung selbst schnell gelöscht werden.

Mehrere Fahrzeuge sind in der Zeit des Wartens liegengeblieben oder hatten Probleme mit dem Kühlsystem - so auch das Fahrzeug einer schwangeren Verkehrsteilnehmerin. Der Defekt an ihrem Fahrzeug hatte die Dame beunruhigt, sie wurde betreut und konnte sich im Fahrzeug der Feuerwehr ausruhen. Ein Ende der Maßnahme auf der A2 waren am Abend nicht absehbar. (red)

