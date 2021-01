Statistiker rechnen 2021 mit Baby-Zuwachs in Gelsenkirchen

Im Marienhospital Gelsenkirchen wurden 2020 insgesamt 1851 Geburten, im Sankt Marien-Hospital Buer 1050 Geburten gezählt. Das erste Gelsenkirchener Baby 2021 kam in der Neujahrsnacht in Ückendorf zur Welt.

3490 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß ist das erste Kind, das 2021 in Gelsenkirchen geboren wurde. In der Neujahrsnacht um 4.30 Uhr kam das Mädchen im Ückendorfer Marienhospoital zur Welt und war bei seiner Geburt putzmunter, vermeldet jetzt ein Sprecher des Krankenhausträgers St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH. Mehr zum Neujahrsbaby 2021 verrät er nicht: "Mutter und Kind möchten anonym bleiben. Ein Wunsch, den wir selbstverständlich respektieren."

Erstes Gelsenkirchener Baby wurde im Marienhospital geboren

Genau 39 Minuten später, um 5.09 Uhr, wurde auch im Sankt Marien-Hospital Buer das erste Baby des neuen Jahres geboren. Ein glückliches Elternpaar aus Gladbeck durfte sich über Familienzuwachs freuen. Die kleine Emma Sophia kam 49 Zentimeter groß und 3060 Gramm schwer auf die Welt.

Damit ist der neue Zählabschnitt in den beiden geburtshilflichen Fachabteilungen des St. Augustinus-Leistungsverbundes eröffnet. Im Kalenderjahr 2020 wurden im Marienhospital Gelsenkirchen 1851 Geburten, im Sankt Marien-Hospital Buer 1050 Geburten gezählt.

Landesstatistiker erwarten Geburtenrückgang

Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts NRW wurden 2020 etwa 169.140 Kinder in Nordrhein-Westfalen geboren, das sind rund 1250 oder 0,7 Prozent neugeborene Kinder weniger als 2019 (damals: 170.391 Lebendgeborene).

Für 32 Kreise und kreisfreie Städten erwarten die Statistiker für das gerade zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen als ein Jahr zuvor; in 14 Kreisen und sechs kreisfreien Städten wird ein Anstieg der Zahl der Neugeborenen erwartet. Den höchsten Zuwachs prognostizieren die Statistiker für den Kreis Höxter (+8,2 Prozent) sowie für Mönchengladbach und den Kreis Coesfeld (beide +5,4 Prozent) sowie für Gelsenkirchen (+4 Prozent) – die höchsten Rückgänge soll es in Krefeld (−6,4 Prozent) und Köln (−5,5 Prozent) geben. Im Ruhrgebiet wird die Geburtenzahl demnach mit 47 830 voraussichtlich um 0,8 Prozent niedriger ausfallen als ein Jahr zuvor.

