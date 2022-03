Statistik 2021: 63 Gelsenkirchener 100 Jahre oder älter

In Gelsenkirchen gab es im Jahr 2021 insgesamt 63 Menschen die ihren 100. Geburtstag gefeiert haben oder sogar noch älter geworden sind.

Gelsenkirchen. Auch in Gelsenkirchen erreichen mehr Frauen ein höheres Lebensalter als Männer: In 2021 wurden 63 Menschen 100 Jahre oder sogar noch älter.

63 Menschen aus Gelsenkirchen haben 2021 ihren 100. Geburtstag gefeiert oder sind sogar noch älter geworden. 933 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener sind im Vorjahr 90 oder noch älter geworden. Diese Zahlen gehen aus der jährlichen Statistik hervor, die die Stadtverwaltung nun veröffentlicht hat.

Drei Gelsenkirchener Ehepaare feierten 2021 ihre Eiserne Hochzeit

Die Statistik belegt deutlich, dass weitaus mehr weibliche Jubilare so ein hohes Alter erreichen: Während 240 Männern im Vorjahr ihren 90. oder einen höheren Geburtstag feierten, war dieses Glück laut Stadt 693 Frauen vergönnt.

Auch Ehejubiläen werden von der Stadt erfasst: 38 Paare zeigten 2021 ihren 50., 60. oder 65. Hochzeitstag an. Davon meldeten 21 Paare ihre Goldene Hochzeit (50 Jahre) an, 14 Paare die Diamantene (60 Jahre) und drei Ehepaare ihre Eiserne Hochzeit (65 Jahre).

Hochzeitsjubiläen müssen bei der Stadt angezeigt werden

Die tatsächliche Anzahl der Jubiläen dürfte deutlich darüber liegen. Die Ehrungen für langjährige Ehepaare können nur auf Antrag erfolgen, denn anders als bei Altersjubiläen ist der Hochzeitstag nicht unbedingt bei einer städtischen Dienststelle erfasst. Zahlreiche Gelsenkirchener Ehejubilare haben ihre Ehe beispielsweise nicht in einem Gelsenkirchener Standesamt geschlossen.

Entsprechende Anträge werden bei Vorlage des Stammbuches beziehungsweise der Heiratsurkunde in den Bürgercentern im Hans-Sachs-Haus, in der Vorburg von Schloss Horst, an der Cranger Straße 262 und im Rathaus Buer entgegengenommen. Sie sollten spätestens vier Wochen vor den jeweiligen Jubiläen gestellt werden.

Ab dem 100. Geburtstag kommt ein Repräsentant der Stadt persönlich vorbei

Obwohl keine Geldgeschenke mehr gewährt werden, lohnt sich der Besuch bei einer der Dienststellen: Alle Ehejubilare erhalten neben dem Glückwunschschreiben der Oberbürgermeisterin eine Einladung zu einer gemeinsamen Feier. Im vergangenen Jahr musste diese aber Pandemie-bedingt abgesagt werden.

Für Ehrungen zu Altersjubiläen ist der Weg zur Stadtverwaltung nicht nötig, da sie in einer städtischen Datenbank erfasst sind. Vom 100. Geburtstag an gratulieren Repräsentanten der Stadt persönlich. Zum 80., 85., 90. und 95. Geburtstag gibt es ein Glückwunschschreiben. Im Jahr 2021 wurden auf diese Weise 4360 Bürgerinnen und Bürger geehrt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen