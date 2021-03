Startschuss: 60 Millionen für Erneuerung von Schalke-Nord

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Grünes Licht für die Erneuerung von Schalke-Nord: Durch das Ja des Gelsenkirchener Rates fließen rund 60 Millionen Euro in über 40 Maßnahmen.

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat mit seinem Ja den Startschuss für die Runderneuerung des Stadtteils Schalke-Nord gegeben. Rund 60 Millionen Euro stehen in den nächsten acht Jahren für das sogenannte Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) bereit, um mehr als 40 Maßnahmen für den Umbau des Quartiers in einen modernen, lebenswerten Stadtteil zu realisieren.

Beseitigung von Problemhäusern, Schaffung von Grünflächen, Umbau der Verkehrsräume, Bildungs- und Teilhabeprojekte

Dabei folgt der Erneuerungsprozess dem Leitbild „Schalke-Nord neu denken!“, was insbesondere die Beseitigung von immobilienwirtschaftlichen Problemlagen - Stichwort Schrottimmobilien –, die Entwicklung und Sanierung der sozialen Infrastruktur, die Neuordnung des Stadt- und Verkehrsraumes sowie die Gestaltung und Vernetzung von qualitätsvollen Freiräumen beinhaltet, dazu zählen auch Grünflächen.

Gleichzeitig sind auch der Bürgerdialog, die Aktivierung von Eigentümern und Gewerbetreibenden sowie die Stärkung der Bildungs- und Teilhabeangebote elementare Bestandteile des Erneuerungsprozesses. Zudem soll auch die Beteiligung engagierter Akteure, wie zum Beispiel der Stiftung Schalker Markt, weiter fortgeführt werden.

Mit dem Ratsbeschluss strebt die Stadt die Aufnahme des Programmgebiets in das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehemals Stadtumbau) an, was den Zugang zu Städtebaufördermitteln ermöglicht. Als Starterprojekt mit besonderer Strahlkraft wurden bereits Fördergelder für die Umsetzung der Maßnahme „Sportgarten an der Glückauf-Kampfbahn“ beantragt, sodass zeitnah mit der Entwicklung eines Quartiersparks zwischen Glückauf-Kampfbahn und Kurt-Schumacher-Straße begonnen werden kann.

Das Programmgebiet „Schalke-Nord“ umfasst den Großteil des Stadtteils Schalke-Nord sowie den westlichen Bereich des Stadtteils Bismarck. 12.000 Menschen leben in diesem Einzugsgebiet. Weitere Infos hier.

