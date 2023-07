Start der zweiten Liga: Was den Schalker Mythos ausmacht

Gelsenkirchen. Hamburger SV gegen Schalke 04 – mehr Top-Spiel geht in der 2. Bundesliga nicht. Worauf ich mich neben dem Fußball vor allem freue.

Das Beste kommt zuerst! Hamburger SV gegen Schalke 04 – mehr Top-Spiel geht in der 2. Bundesliga nicht. 57.000 Zuschauer werden im ausverkauften Volksparkstadion dabei sein, wenn die Aufstiegsfavoriten Freitagabend zum Saisonauftakt aufeinandertreffen. Ein erstklassiger Klassiker – nur eine Klasse zu tief.

Wobei, was heißt schon eine Klasse zu tief?

Freilich bekommen die meisten von uns feuchte Augen, wenn sie an die vielen wunderschönen Abende bei internationalen Begegnungen in Madrid, Mailand, London und in vielen weiteren Städten zurückdenken. Zumal das alles ja gar nicht sooo lange her ist – auch wenn es so wahnsinnig weit weg wirkt. Ein Faszinosum aber ist doch – und das macht das Schalkersein ja tatsächlich aus –, ob nun Barcelona oder Elversberg, ob Helsinki oder Wiesbaden: wir hoffen, bangen, jubeln, fluchen, freuen oder ärgern uns. Und das GEMEINSAM!

Gemeinsam in Europa, im Pokal, in Liga 1 oder 2. Ach was, sogar beim Testspiel gegen Gornik Zabrze.

Sinan Sat Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Und das nicht nur, weil „Liebe keine Liga kennt“, wie nach Abstiegen allzu gerne propagiert wird, sondern weil der Mythos Schalke weit mehr ist, als das Spiel auf dem Platz. Es ist das Seite-an-Seite stehen, gemeinsam für eine Sache, ganz egal, woher man kommt, wie man aussieht, woran man glaubt. Es ist das Zusammenkommen vor dem Spiel, in der Kneipe, in der Bahn, im Stadion. Es sind die Gespräche, die Gewohnheiten, die Traditionen. Es ist das Wissen darüber, ein Teil von etwas Großem zu sein – dem Mythos vom Schalker Markt. . .

Sie merken, liebe Leserinnen und Leser: Ich bin heiß wie Frittenfett auf die neue Saison. Also lasst die Spiele beginnen!

