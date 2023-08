Starkregen: Straßen nur mit Schlauchbooten befahrbar

Gelsenkirchen. Eine Gewitterzelle hat in der Nacht zu Donnerstag in Teilen Gelsenkirchens Straßen und Häuser überflutet. Autofahrer mussten befreit werden.

Es schüttete, es goss in der Nacht für höchstens eine Stunde - aber die Folgen sind auch noch am Donnerstagmorgen zu sehen: Ein Gewitter hat in der Nacht zu Donnerstag in Teilen Gelsenkirchens zu Überflutungen geführt. Die Feuerwehr zählte bis zum frühen Morgen 150 Einsätze.

Mehrere Straßen waren auch am Morgen noch gesperrt, teilte die Feuerwehr mit: Am Trinenkamp und an der Sellmannsbachstraße war auch am Morgen noch keine Durchkommen. Aufgehoben worden wurden inzwischen aber die Sperrungen der Kurt-Schumacher- und der Bismarckstraße.

Einsatzschwerpunkte waren die Stadtteile Bismarck, Feldmark, Schalke und Bulmke-Hüllen, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Mehrere Unterführungen von Straßen wurden zum See. Autos blieben im Wasser stecken. Die Feuerwehr musste an den A42-Unterführungen Kurt-Schumacher-Straße und Münsterstraße/Bismarckstracke Menschen aus liegen gebliebenen Autos befreien.

Starkregen in Gelsenkirchen: Feuerwehr brauchte Unterstützung durch das THW

„Im Bereich der Wiesmannstraße/Sellmannsbachstraße lief das Regenwasserrückhaltebecken über und überflutete die benachbarten Straßen, auch hier standen abgestellten Fahrzeuge unter Wasser“, berichtete die Feuerwehr. Zudem stürzten Bäume um und begruben Autos unter sich. „Straßen waren dort nur noch mit Schlauchbooten passierbar“, berichtete die Feuerwehr.

Berufs- und Freiwillige Feuerwehr waren mit 100 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehr forderte zur Unterstützung das Technische Hilfswerk (THW) an, teilte die Feuerwehr mit.

(dae)

