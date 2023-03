Starke Rauchentwicklung durch Küchenbrand in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Ein Küchenbrand hat in Gelsenkirchen am Montagabend für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Ein Küchenbrand hat in Gelsenkirchen-Ückendorf am Montagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Da anfangs noch unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Wegenerstraße befanden, war die Feuerwehr mit mehreren Wagen angerückt.

Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass sich bereits niemand mehr in der Gefahrenzone befand. Grund für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein Elektrogerät in der Küche, wodurch es eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte. Den Brand konnte die Feuerwehr dann schnell löschen. (ik)

