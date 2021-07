Stadtteilbibliothek Horst mit kunterbuntem Ferienprogramm

Die Stadtteilbibliothek ist direkt am Schloss Horst in Gelsenkirchen untergebracht.

Gelsenkirchen. Vom Escape-Room über die Schloss-Führung bis hin zum Bastelspaß: Die Stadtteilbibliothek Horst bietet ein kunterbuntes Ferienprogramm.

Die Stadtteilbibliothek Horst an der Turfstraße 21 lädt im Rahmen der Sommerleseclub-Veranstaltungen in den Großen Ferien in einen Escape-Room ein, in dem man ein geheimnisvolles, spannendes und kniffeliges Abenteuer erleben kann. Noch bis 12. August können an jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag (jeweils ab 11 Uhr, letzter Start: 15 Uhr) die Rätsel gelöst werden, um aus dem verschlossenen Raum zu entkommen. Maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig hinein, Dauer: etwa anderthalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Japanisches Papiertheater und Bilderbuchkino

„Vorlesen mit basteln“ – das steht in Horst noch bis 3. August an jedem zweiten Dienstag von 11 bis 12 Uhr auf dem Programm. Nach einer Führung durch die Stadtteilbibliothek Horst liest das Team für Zwei- bis Sechsjährige und deren Eltern oder Großeltern eine Geschichte als Kamishibai (japanisches Papiertheater) oder Bilderbuchkino vor. Anschließend wird gemeinsam gebastelt. Teilnahme: kostenlos.

Eine Führung durch die Horster Bücherei und Vorlesespaß für Grundschulkinder gibt es ab 13. Juli, bis zum 10. August an jeden zweiten Dienstag von 11 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung zu all diesen Angeboten ist erforderlich unter: 0209/ 169 6126.

Per Fotoshooting mit Green-Screen-Technik in ferne Galaxien

Noch bis zum 12. August gibt es jeden Donnerstag von 11 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr eine Foto-Aktion. Ob verkleidet, geschminkt oder ganz natürlich: Mit der Green-Screen-Technik können sich Fotofreunde auf eine Safari, ins Mittelalter oder in andere Galaxien begeben. Die Stadtteilbibliothek Horst hält einige Requisiten für das Shooting bereit, es können aber auch eigene mitgebracht werden. Mit dem Foto kann das Sommerleseclub-Logbuch verschönert werden. Die eigenen Fotos können auch auf Instagram & Co unter den Hashtags #SLCGE21 #SLC21 #SLC veröffentlicht werden. Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei.

Kinder ab zehn Jahren können am Dienstag, 13. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr oder am Freitag, 6. August, 10 bis 12.30 Uhr mit Alexandra Völker Manga-Figuren zeichnen und Lesezeichen oder Buttons gestalten. Anmeldung: 0209/169 6126. Die Teilnahmegebühr beträgt einen Euro.

