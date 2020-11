Gelsenkirchen. Wir haben die Gelsenkirchener gefragt, wie sie das Gemeinschaftsgefühl in ihrem Stadtteil bewerten. Der Sieger liegt dieses Mal in der Mitte.

Es ist sicherlich ein ganz subjektives Empfinden, dieses Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft innerhalb eines Quartiers. Und doch sagt es viel über das Leben im Viertel aus. In unserem großen WAZ Stadtteil-Check haben wir die insgesamt 5775 Teilnehmer gebeten: Vergeben Sie eine Schulnote für das Gemeinschaftsgefühl in Ihrem Stadtteil – und am besten schneidet in dieser Kategorie der kleine, feine Stadtteil Heßler ab.

Stadtteil-Check: In Heßler halten die Gelsenkirchener am meisten zusammen

Mit einer Durchschnittsnote von 2,81 liegt Heßler klar vorn. Knapp dahinter, mit einem Durchschnitt von 2,82, liegt die Resser Mark , dicht gefolgt von Resse (2,93). Dann folgen Feldmark (3,22) und ebenfalls knapp dahinter Hassel (3,26). Auf den hinteren Plätzen liegen Altstadt (4,34), danach Bulmke-Hüllen (4,44), es folgen als Schlusslichter – wieder einmal – die beiden Stadtteile Schalke (4,56) und Schalke-Nord (4,64).

Ulrike Lenze, Vorsitzende des Netzwerks GE-Heßler, überrascht das Ergebnis des Stadtteil-Checks nicht: „Die Menschen, die hier wohnen, wohnen ganz gerne hier“, sagt sie. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Und was macht Heßler nun so besonders in Sachen Gemeinschaftsgefühl, was macht Heßler vielleicht anders? Ist es vielleicht die „Insellage“ zwischen Rhein-Herne-Kanal hier und der A 42 da? Rainer Konietzka weiß eine Antwort: „Das könnte daran liegen, dass Heßler von der Örtlichkeit her sehr eng ist und nicht so weitläufig wie Ückendorf oder Rotthausen“, sagt der Erste Vorsitzende des SV Gelsenkirchen-Hessler 06.

Man kennt sich in Heßler, schon viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte

Hier gibt es viele kleine Einfamilienhaussiedlungen , alte Zechenhäuser, die von den Großeltern an die Kinder und deren Kinder übergeben wurden. Man wohnt also lange in Heßler. Und vertraut, so scheint es, „man kennt sich in den Siedlungen“, weiß Konietzka. Und das schon viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte.

Das zeigt sich auch im Vereinsleben des SV Hessler: „Das ist ein Verein, der seit Jahrzehnten familiär geführt wird“, berichtet Konietzka, der dem Verein seit 17 Jahren vorsteht. Rund 450 Mitglieder zählt der SV, knapp 380 kommen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Ein starkes Stück Jugendarbeit.

„Die Menschen, die hier wohnen, wohnen ganz gerne hier“

Beim großen WAZ-Stadtteil-Check sollten die Gelsenkirchener auch das Gemeinschaftsgefühl in ihrem Stadtteil bewerten. Foto: Marc BüttnerAnda Sinn / funkegrafik nrw

„Heßler verfügt von der Struktur her über einen dörflichen Charakter“, sagt auch Ulrike Lenze. Heßler sei ein sehr begrenzter Stadtteil, hier gebe es kaum fließende Grenzen wie beispielsweise in anderen Stadtteilen von Gelsenkirchen. Dazu kommt: „Es gibt hier viel Grün drumherum. Die Menschen, die hier wohnen, wohnen ganz gerne hier“, weiß die Erste Vorsitzende vom Verein Netzwerk GE-Heßler.

„Wir vom Netzwerk GE-Heßler versuchen mit vielen Aktionen dazu beizutragen, dass das so bleibt“, sagt Andreas Weiler mit Blick auf den Erhalt des Gemeinschaftsgefühls im Stadtteil. Sommerfeste, Vortragsreihen, Spaziergänge durchs Quartier, Weihnachts- und Adventmärkte – all dies sind Aktionen und Angebote, die das Netzwerk regelmäßig – in Zeiten vor Corona – auf die Beine gestellt hat. „Man ist hier sehr glücklich über alles, was wir hier veranstalten“, berichtet Ulrike Lenze, die Heßler mit seinen 5748 Einwohnern (Stand: 30. Juni 2019) als sehr ausgewogenen Stadtteil beschreibt.

Senioren haben anderes Gemeinschaftsempfinden als die Jüngeren

„Ein geselliges Zusammensein bedeutet den Menschen hier schon sehr viel“, weiß Ulrike Lenze auch. Und sie fügt hinzu: Der Stadtteil sei ein Stück weit auch geprägt von Senioren – „die haben noch ein anderes Zusammengehörigkeitsempfinden als jüngere Menschen.“ In 20 Jahren könne das Zusammenleben im Stadtteil schon ganz anders aussehen.

„Wir versuchen auf jeden Fall immer, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken“, so Rainer Konietzka über die Arbeit seines Vereins und darüber hinaus. Und Konietzka gibt aus, was zuvorderst für den SV Hessler, aber eigentlich für den gesamten Stadtteil in der Mitte Gelsenkirchens gelten könnte: „Treue Fans haben wir immer.“