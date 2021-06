Stadtgutschein soll Händler und Gastronomen unterstützen

Mit dem Stadtgutschein sollen lokale Händler und Gastronomen nicht nur in der Gelsenkirchener City unterstützt werden, um die Folgen des Corona-Lockdown zu mildern.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen startet der Stadtgutschein als Unterstützung für lokale Händler und Gastronomen nach dem Lockdown. Das sind die Bedingungen.

Es soll eine Unterstützung nach einer langen Zeit des Lockdowns für lokale Händler und Gastronomen sein: In Gelsenkirchen geht jetzt der „Stadtgutschein“ an den Start. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt, beteiligen sich die unterschiedlichsten Akteure an der Aktion.

Gelsenkirchen: Stadtgutschein soll Handel und Gastro nach Lockdown entlasten

Die Idee dahinter: Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener können Gutscheine ab einem Wert von zehn Euro erwerben. Darauf gibt es einen Bonus in Höhe von 15 Prozent. Wer mit den maximalen Gutschein-Wert von 100 Euro erwirbt, kann so bei den teilnehmenden Händlern und Gastronomen also für 115 Euro einkaufen.

Teilnehmer der Aktion sind beispielsweise Dieler an der Bahnhofstraße, Optik Benning und Optik Axel Oppermann, das Brillenstudio Buer, das Modehaus Schmitz, Sport Hölzel, Lederwaren Jungmann, diverse Apotheken, Wilp Floristik, die Gelsenkirchener Werkstätten für angepasste Arbeit, die Buchhandlung Kottmann aber auch Gastro-Betriebe wie Diosmos, das Rosi’s, die Destille, das Borsa 1855, das Bistro auf Schalke und noch viele weitere. [Lesen Sie auch: Nach Rewe-Aus – was sich jetzt im Bahnhofcenter verändert]

Stadtgutschein wird mit 75.000 Euro aus dem Gelsenkirchener Haushalt finanziert

Finanziert werden soll der Mehrwert von 15 Prozent über den städtischen Haushalt – 75.000 Euro sind dafür zusätzlich eingestellt worden. Zuvor hatte die CDU den Stadtgutschein als eine ihrer Kernforderungen in die Haushaltsberatungen eingebracht.

„Einzelhandel und Gastronomie hat es in den zurückliegenden Monaten durch den scheinbar nicht enden wollenden Lockdown sehr, sehr hart getroffen. Mit dem Gutschein wollen wir teilnehmende Händler und Gastronomen in Gelsenkirchen unterstützen“, betont Werner Wöll, Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation, Beherbergung und Gastronomie. [Lesen Sie auch:Wie es um die Post in Buer und den bekannten Investor steht]

Stadtgutschein als Beitrag für die lokale Wirtschaft und Signal des Aufbruchs

„Diese Aktion ist uns als Beitrag für die lokale Wirtschaft und als Signal für einen Aufbruch in der Zeit nach der Corona-Pandemie besonders wichtig. Wir freuen uns ganz besonders, dass der Stadtgutschein jetzt ganz schnell kommt. Davon wird die lokale Wirtschaft erheblich profitieren,“ begrüßte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Lukas Günther, die schnelle Umsetzung.

Den Gutschein gibt es unter stadtgutschein-gelsenkirchen.de. Eine Auflistung der Geschäfte, Restaurants und Lokale ist ebenfalls dort zu finden. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht.

