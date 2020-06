Stadt warnt wegen Corona: Türkei bleibt ein Risikogebiet

Vor Reisen in die Türkei – wie etwa hier im Bild nach Ankara – in den nahenden Sommerferien rät die Stadt Gelsenkirchen alle Menschen mit türkischen Wurzeln ab. Nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet, und als solches ist die Türkei weiterhin eingestuft, müssten sie zwei Wochen in Quarantäne.