Darum untersagt Gelsenkirchen geplantes Motorrad-Treffen

Gelsenkirchen. Eine Motorradteile-Verkaufsbörse sollte an diesem Sonntag in Gelsenkirchen stattfinden. Doch die Stadt untersagte dem Händler die Durchführung.

Jörg Dünnebacke ist sehr verärgert: Der Inhaber (54) des Motorradteile-Handels „Choppers World“ mit Sitz an der Uferstraße im Stadthafen wollte an diesem Sonntag eigentlich auf seinem Firmengelände wieder einen Gebrauchtteile-Markt veranstalten – so wie er es in den vergangenen 13 Jahren immer gemacht hat: Tombola, Glühweinverkauf und Live-Musik inklusive. Doch am Mittwoch machte das städtische Ordnungsamt diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung und untersagte die Durchführung des Treffens.

Vorwurf der Stadt: Alle entscheidenden Anträge hätten gefehlt

Ein kurzer Blick zurück: Zehn bis 15 Händler aus der Region haben in der Vergangenheit bei dieser Veranstaltung stets gebrauchte Ersatzteile angeboten. Einige Hundert Biker aus Gelsenkirchen und der gesamten Region seien immer gekommen, so Dünnebacke. „Kurz vor Weihnachten war das immer eine Art Familientreffen in der Szene. Es war stets ein letztes Wiedersehen vor dem Jahreswechsel“, beschreibt der Händler. Zudem habe die ganze Sache stets einem guten Zweck gedient: Der Erlös der Tombola sei an die in Gelsenkirchen beheimatete Nickel-Stiftung gegangen.

Am Mittwochnachmittag seien dann plötzlich zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes in seinem Laden aufgetaucht. Er hätte die Veranstaltung nicht ordnungsgemäß angemeldet, lautete die Kernbotschaft. Diverse Anträge würden fehlen. Nicht nur diese Nachricht habe ihm missfallen, betont Dünnebacke, sondern vor allem „das überhebliche, ja beinahe hämische Auftreten“ der städtischen Kräfte.

Kurzfristige Absage erzeugt Verlust in vierstelliger Höhe

„Wie kann plötzlich etwas verboten sein, dass vorher 13 Jahre keinen gestört hat?!?“, bringt der Händler sein Unverständnis zum Ausdruck. Diese kurzfristige Absage würde ihn eine vierstellige Euro-Summe kosten, weil er ja schon für die Bewirtung der Gäste entsprechend eingekauft habe. Auch das Werbematerial in Form von Flyern und Postern landet nun in der Mülltonne.

Aus Sicht der Stadt blieb gar keine andere Möglichkeit als die Absage. „Sonntags dürfen keine Verkaufsveranstaltungen stattfinden – von einigen wenigen Ausnahmen wie Jahrmärkten einmal abgesehen“, erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann auf WAZ-Anfrage. Doch nicht nur diesen notwendigen Antrag habe der Händler nicht eingereicht, auch die notwendige Gestattung für einen Alkoholausschank und die Beschallungserlaubnis für die Live-Musik hätten gefehlt. „Ohne diese Genehmigungen geht nichts“, verdeutlicht Schulmann.

Stadtsprecher: Dieses Treffen war zuvor noch nie offiziell beantragt worden

Den Vorwurf des patzigen Auftretens der Mitarbeiter will Schulmann nicht unwidersprochen stehenlassen: „Unsere Kräfte haben den Händler sogar noch höflich Hinweise gegeben, wie er seine Veranstaltung noch retten könne.“ Er hätte sie auf den Samstag vorverlegen sollen. Die Zeit, um bis dahin die erforderlichen Genehmigungen zu bekommen, hätte auch noch ausgereicht, betont der Stadtsprecher. „Doch der Händler wollte sich auf die Ratschläge unserer Mitarbeiter nicht einlassen.“

Und warum durfte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren in identischer Form stattfinden? „Da hat der Händler Glück gehabt, dass wir keine Kenntnis davon hatten, sonst wären auch sie untersagt worden“, so Schulmann. Offiziell sei dieses Treffen bei der Stadt nämlich noch nie beantragt worden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen