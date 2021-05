Stadt Gelsenkirchen verlängert Verfügung – und sperrt Straße

Gelsenkirchen. Die Allgemeinverfügung wird in Gelsenkirchen bis zum 4. Juni verlängert. Eine Straßenzufahrt wird gesperrt – diese Regeln gelten in der Stadt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist zuletzt in Gelsenkirchen deutlich gesunken – seit zwei Tagen jedoch steigt sie wieder. Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch beschlossen, die bestehende Allgemeinverfügung bis zum 4. Juni zu verlängern.

Damit gelten neben den Regeln der Bundes-Notbremse auch weitere Maßnahmen für mindestens weitere dreieinhalb Wochen. Dazu gehört das Grill- und Picknickverbot in öffentlichen Grünanlagen und anderen Bereichen der Stadt. Das Grillverbot bezieht sich auf alle öffentlichen Plätze, Parks und Grünanlagen.

Wo in Gelsenkirchen Alkoholverbot herrscht

Das Picknickverbot gilt laut der Stadt im Bulmker Park, Nienhauser Busch, Nordsternpark, Stadtgarten, Marina Graf Bismarck und an der Parkanlage Schloss Berge. Hier darf zwischen 10 Uhr und 22 Uhr auch kein Alkohol getrunken werden – genauso wie auf dem Josef-Büscher-Platz in Gelsenkirchen-Horst und in der Parkanlage rund um das Michaelshaus in Gelsenkirchen-Buer.

Alkoholische Getränke dürfen ebenfalls nicht an Sonn- und Feiertagen in den ausgewiesenen Fußgängerzonen Bahnhofstraße und Hochstraße einschließlich ihrer Nebenstraße konsumiert werden, so die Verwaltung weiter.

Die Fußballbolzplätze an der Caubstraße und am Thomas-Morus-Weg bleiben gesperrt. Skaten ist weiterhin nicht im Park am Schalker Verein erlaubt. Masken dürfen in Bereichen mit einer Maskenpflicht lediglich zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken abgesetzt werden – aber nicht zum Rauchen. Maskenpflicht herrscht in ausgewiesenen Bereichen fortan in der Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen.

Stadtverwaltung sperrt Zufahrt – Ausgangssperre greift weiterhin

Zusätzlich dazu wird die Stadt ab Mittwochabend (12. Mai) bis einschließlich Montagfrüh (17. Mai) die Zufahrt zur Johannes-Rau-Allee von der Münsterstraße sperren. Der Öffentliche Personennahverkehr wird für die Zeit umgeleitet. Die Verwaltung reagiere damit auf das außergewöhnlich hohe Aufkommen während des vergangenen Wochenendes.

Zeitweise sei der Bereich so stark befahren gewesen, dass die Polizei die Zufahrten sperren musste, um die Ausfahrt der Fahrzeuge aus diesem Bereich zu ermöglichen. Da es dadurch im Bereich des Hafens durch Menschenansammlungen zu Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung gekommen sein soll, diene die Sperrung zur Reduzierung von Kontakten im Hafenbereich.

Die nächtliche Ausgangssperre greift weiterhin ab 22 Uhr – die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst werden die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

