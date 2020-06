Stadt Gelsenkirchen sucht neue Auszubildende für 2021

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen sucht wieder engagierte Nachwuchskräfte: Die Bewerbungsphase für Ausbildungsplätze im Jahr 2021 hat nun begonnen.

Die Bewerbungsphase für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Stadt Gelsenkirchen ist gestartet. Noch bis zum 30. September 2020 können sich Bewerber für eine Ausbildung für das Jahr 2021 melden. Auch Bewerbungen für ein Studium ab dem Wintersemester 2020/21 sind möglich.

„Insgesamt können wir in diesem Jahr mehr als 70 Plätze für Ausbildung und Studium in insgesamt 14 verschiedenen Berufen und Studiengängen besetzen. Damit können wir in diesem Jahr mehr Ausbildungs- und Studienplätze anbieten als im vergangenen Jahr“, freut sich Kinga Siegmund, Ausbildungsleiterin bei der Stadt.

Von der Beamtenlaufbahn bis zum dualen Studium

Die Stadt Gelsenkirchen bildet auch im Bereich Straßenbau aus. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Ausbildungsmöglichkeiten dort Stadt sind vielfältig: Eine Beamtenlaufbahn in der Verwaltung ist ebenso möglich wie das Erlernen eines gewerblich-technischen Berufes. Im nächsten Jahr werden zudem duale Studiengänge angeboten, die eine Ausbildung mit einem Studium kombinieren. Dazu gehört beispielsweise der neue Studiengang Wirtschaftsinformatik. Ein Plus: Das Studium wird von der Stadt bezahlt und man erhält eine monatliche Vergütung.

Die Berufspalette reicht vom Wirtschaftsinformatiker mit Verwaltungsqualifizierung über den Verwaltungswirt bis hin zum Sozialarbeiter oder Fachangestellten für Vermessung oder Straßenbauer. Und weil Gelsenkirchen eine weltoffene und vielfältige Stadt ist und sich das auch in der Verwaltung spiegeln soll, werden Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund ausdrücklich begrüßt.

Online-Auswahltest und Vorstellungsgespräch

Wer sich nach Ablauf der Bewerbungsphase am 30. September 2020 zur engeren Wahl zählen darf, hat sich auch in einem Online-Auswahltest behauptet. Bevor die Ausbildung oder das Studium beginnen können, findet zu guter Letzt ein Vorstellungsgespräch statt, in dem man persönlich überzeugen kann. Alles Wissenswerte zum Thema Ausbildung, Studium, Einstellungsvoraussetzungen sowie zur Online-Bewerbung unter www.gelsenkirchen.de/ausbildung.