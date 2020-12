Stadt Gelsenkirchen: Online bei lokalen Anbietern einkaufen

Die meisten Geschäfte in Gelsenkirchen sind nach dem zweiten Lockdown nun bis Januar geschlossen. Die Stadt Gelsenkirchen ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, beim Online-Kauf den hiesigen Einzelhandel zu unterstützen.

Stärkung des lokalen Einzelhandels: Stadt Gelsenkirchen ruft alle Bürger auf, beim Online-Kauf auf das Angebot der hiesigen Händler zu schauen.

Gelsenkirchen steht weiter zusammen – und hilft daher auch dem Einzelhandel, der Gastronomie und weiteren Dienstleistern: Unter dem Motto „Support your locals – Gelsenkirchen solidarisch“ gibt es seit Anfang April auf der Internetseite www.gelsenkirchen.de/supportyourlocals eine Übersicht der Angebote von Geschäften, die Liefer- und Abholdienste und sonstigen Service anbieten.

„Wir haben die Seite in den vergangenen Monaten ständig aktualisiert und alle Unternehmen, die bisher nicht bei uns gelistet sind, können sich gerne in den nächsten Tagen melden“, so Markus Schwardtmann, Leiter der städtischen Öffentlichkeitsarbeit.

Die Plattform mit einer Händler-Übersicht wird ständig aktualisiert

Die zentrale Anlaufstelle ist die E-Mail-Adresse: info@stadtmarketing.de. Die Plattform wird ständig erweitert – auch um Informationen rund um kulturelle Initiativen und Aktivitäten von Einzelhändlern und Gastronomen in den einzelnen Stadtteilen.

„Es wäre sehr schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger zuerst bei unseren lokalen Händlern nach Angeboten schauen, bevor sie sich im weltweiten Netz tummeln. Es muss nicht immer der große Versandhändler aus dem Internet sein. Vor Ort ist so ziemlich alles erhältlich. Das kostet manchmal ein wenig Mühe, lohnt sich aber für unsere Stadt“, so Schwardtmann.