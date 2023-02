Stadt Gelsenkirchen hilft beim Kauf von Wohnimmobilien

Schrottimmobilie in Gelsenkirchen (Symbolbild): Die Stadt investiert in den kommenden Jahren eine Million Euro in ein Förderprogramm, mit dem private Investoren Mehrfamilienhäuser kaufen können.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen investiert eine Million Euro in ein Förderprogramm, mit dem private Investoren Mehrfamilienhäuser kaufen und sanieren können.

Wer eine Baumaßnahme plant und dafür Fördermittel beantragen will, der stellt in der Regel schnell fest: Das ist kompliziert. Bei einem neuen Förderprogramm, das die Stadt Gelsenkirchen jetzt auflegen will, soll genau das nicht der Fall sein. Oberbürgermeisterin Karin Welge hat das Programm jetzt vorgestellt: Menschen, die marode Mehrfamilienhäuser kaufen und sanieren wollen, werden mit jeweils 25.000 Euro unterstützt.

Für dieses Programm will die Stadt Gelsenkirchen in den kommenden vier Jahren jeweils 250.000 Euro pro Jahr bereitstellen, insgesamt also eine Million Euro. Voraussetzung ist, dass der Rat der Stadt diesem Plan auf seiner nächsten Sitzung Ende März zustimmt.

Wohnquartiere in Gelsenkirchen sollen aufgewertet werden

Stellten das Förderprogramm vor: Oberbürgermeisterin Karin Welge (l.) und Stadtplanerin Irja Hönekopp. Foto: Gerd Kaemper

Karin Welge erläuterte das Programm gemeinsam mit Irja Hönekopp, der Leiterin der Koordinierungsstelle Stadterneuerung. „Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass sich Menschen in ihren Quartieren einbringen und mit viel Engagement gegen falsche Entwicklungen ankämpfen“, so Welge. Privatleute hätten gegenüber der Stadt ihre Bereitschaft signalisiert, „Schrottimmobilien“ in ihrer Nachbarschaft zu kaufen, um das Wohnumfeld zu stabilisieren. „Und darum habe ich das kommunale Förderprogramm auf den Weg gebracht, damit dieses bürgerschaftliche Engagement nun auch systematisch mit unserer kommunalen Förderrichtlinie finanziell unterstützt wird und wir so dabei helfen, Wohnquartiere aufzuwerten.“

Ein Wort fiel bei der Vorstellung des Programms besonders oft: Das Wort „einfach“. „Wir wollten das Verfahren möglichst schlicht halten“, betonte die Oberbürgermeisterin, und Irja Hönekopp ergänzte: „Wir wissen, dass es Beratung braucht, und die bieten wir auch an.“

Das sind die Bedingungen für das Förderprogramm

Und so soll es funktionieren: 250.000 Euro pro Jahr werden zur Verfügung gestellt, mit zehn Prozent davon wird ein externes Büro bezahlt, das die Beratung bei den Anträgen übernimmt. Das heißt: Neun Anträge pro Jahr können gefördert werden. Das Programm richtet sich an private Investoren – keine Unternehmen – die Mehrfamilienhäuser kaufen wollen, die mindestens 20 Jahre alt sind. „Es muss sich dabei nicht ausdrücklich um Schrottimmobilien handeln“, betonte Karin Welge. Weitere Bedingung: Die Immobilie darf zunächst für fünf Jahre nicht weiterverkauft werden.

Das externe Planungsbüro hilft bei der Erstberatung und prüft gemeinsam mit den Antragstellern, ob die Unterlagen alle vollständig sind. Die Entscheidung über die Vergabe der Fördermittel treffen dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Planungsbüro hilft dabei, den Antrag vorzubereiten

Wichtig: Die 25.000 Euro pro Antrag werden erst ausgezahlt, wenn die baulichen Maßnahmen abgeschlossen und von einem Experten abgenommen sind. „Wir wollen damit verhindern, dass Menschen das Geld beziehen und es dann nicht in die Immobilie stecken“, begründet Irja Hönekopp diesen Schritt. „Wir garantieren aber, dass das Geld ausgezahlt wird.“ Mit dem entsprechenden Bescheid könnten die Investoren auch zur Bank gehen, um ihren Plan zu finanzieren.

Irja Hönekopp legte Wert darauf, dass die Sanierung der Immobilien nachhaltig sein müsse. „Farbe allein reicht nicht“, sagte die Stadtplanerin. Letztendlich, so OB Karin Welge, sei das Programm ein Baustein beim großen Projekt Stadterneuerung – und es solle dazu beitragen, Menschen in Gelsenkirchen zu halten, denen die Stadt am Herzen liegt. „Jeder, der im Quartiert bleibt und sich privat engagiert, leistet einen großen Beitrag für eine positive Entwicklung vor Ort“, so Welge. „Dieses Engagement wollen wir fördern und unterstützen.“

